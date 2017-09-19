После матча с "Лионом" Кавани и Неймара пришлось разнимать Тиаго Силве

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После матча с "Лионом" Кавани и Неймара пришлось разнимать Тиаго СилвеПосле воскресного матча против "Лиона" форварды ПСЖ Эдинсон Кавани и Неймар едва не подрались в раздевалке команды.

Как информирует L'Equipe, в конфликт между футболистами, который разгорелся еще на поле "Парк де Пренс", пришлось вмешаться капитану парижан Тиаго Силве. Именно благодаря его действиям ссора между одноклубниками не переросла в драку.

Напомним, у Кавани нет проблем с Неймаром. | soccernews.ru

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