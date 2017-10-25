После матча с "Лионом" Неймар попросил прощения у Кавани

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После матча с "Лионом" Неймар попросил прощения у КаваниПосле матча 6-го тура французской Лиги 1 с "Лионом" вингер ПСЖ Неймар попросил прощения у своего партнера по команде Эдинсона Кавани.

Как информирует El Confidencial, сразу же по окончанию игры, во время которой между футболистами произошел небольшой конфликт за право исполнения штрафного удара, бразилец извинился перед уругвайцем за свой поступок. Свое поведение Неймар объяснил тем, что в каталонской "Барселоне" ему всегда предоставлялся шанс исполнить стандарт, если он просил об этом.

Напомним, Неймар тепло высказался о времени, проведенном в "Барселоне". | soccernews.ru

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