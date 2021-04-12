После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернете

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После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернетеФото: Твиттер @SpursOfficial 

Вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин после проигранного матча АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:3), подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

Поводом для нападок стал эпизод в первом тайме, когда при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол нападающего "МЮ" Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки полузащитник Скотт Мактомини ударил по лицу Сон Хын Мина.

"Еще один матч и еще более отвратительные расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших футболистов.

Все платформы получили информацию. Теперь вместе с Премьер-лигой нужно проконтролировать их реакцию, чтобы определить наиболее эффективные действия в дальнейшем. Мы с тобой, Сонни", – говорится в сообщении в официальном Твиттере лондонского клуба.

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