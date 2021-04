После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернете

Фото: Твиттер @SpursOfficial

Вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин после проигранного матча АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:3), подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

Поводом для нападок стал эпизод в первом тайме, когда при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол нападающего "МЮ" Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки полузащитник Скотт Мактомини ударил по лицу Сон Хын Мина.

"Еще один матч и еще более отвратительные расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших футболистов.

Все платформы получили информацию. Теперь вместе с Премьер-лигой нужно проконтролировать их реакцию, чтобы определить наиболее эффективные действия в дальнейшем. Мы с тобой, Сонни", – говорится в сообщении в официальном Твиттере лондонского клуба.

Another matchday and more abhorrent racial abuse suffered by one of our players. This has again been reported to the platforms and we shall now undertake a full review alongside the Premier League to determine the most effective action moving forward.



We stand with you, Sonny. pic.twitter.com/fNBpSykJJo