После матча с "Севильей" игроки "Барселоны" в раздевалке раскритиковали Дембеле

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После матча с "Севильей" игроки "Барселоны" в раздевалке раскритиковали ДембелеПосле матча с "Севильей" игроки каталонской "Барселоны" в раздевалке раскритиковали своего партнера по команде Усмана Дембеле.

Как информирует L'Equipe, футболисты "сине-гранатовых" остались недовольны действиями 21-летнего вингера, который по ходу игры против андалусийцев заменил травмированного Лионеля Месси. Французу были предъявлены претензии в том, что тот часто заигрывается и передерживает мяч, что зачастую приводило к его потере.

Напомним, Вальверде опасается матча с "Реалом". | soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Надеюсь Вальверде наконец понял, что для Барсы он не подходит.

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