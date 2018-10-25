После матча с "Севильей" игроки "Барселоны" в раздевалке раскритиковали Дембеле

После матча с "Севильей" игроки каталонской "Барселоны" в раздевалке раскритиковали своего партнера по команде Усмана Дембеле.

Как информирует L'Equipe, футболисты "сине-гранатовых" остались недовольны действиями 21-летнего вингера, который по ходу игры против андалусийцев заменил травмированного Лионеля Месси. Французу были предъявлены претензии в том, что тот часто заигрывается и передерживает мяч, что зачастую приводило к его потере.