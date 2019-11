После окончания матча чемпионата Бразилии произошла массовая драка

После завершения матча молодежного чемпионата Бразилии U20 "Коринтианс" - "Фламенго" произошла массовая драка.

Игроки "Коринтианса" напали на голкипера соперников Уго и один из футболистов ударил его в лицо. Потасовку удалось прекратить после вмешательства тренеров и стюардов.

O guarda-redes dos sub-20 do Flamengo defendeu um penalti decisivo no jogo contra o Corinthians.



E isto aconteceu no final... Vergonha.