После окончания матча чемпионата Бразилии произошла массовая драка

Теги коринтиансфламенго

После окончания матча чемпионата Бразилии произошла массовая драка

После завершения матча молодежного чемпионата Бразилии U20 "Коринтианс" - "Фламенго" произошла массовая драка.

Игроки "Коринтианса" напали на голкипера соперников Уго и один из футболистов ударил его в лицо. Потасовку удалось прекратить после вмешательства тренеров и стюардов.

После драки Уго заявил, что с ним все в порядке, но потребовал наказать нападавших.

Стоит отметить, что по сумме двух встреч в финал вышел "Фламенго" (2:1, 0:0).

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