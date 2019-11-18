После окончания матча чемпионата Бразилии произошла массовая драка
После завершения матча молодежного чемпионата Бразилии U20 "Коринтианс" - "Фламенго" произошла массовая драка.
Игроки "Коринтианса" напали на голкипера соперников Уго и один из футболистов ударил его в лицо. Потасовку удалось прекратить после вмешательства тренеров и стюардов.
O guarda-redes dos sub-20 do Flamengo defendeu um penalti decisivo no jogo contra o Corinthians.— Visão de Jogo (@visaojogo) November 17, 2019
E isto aconteceu no final... Vergonha.pic.twitter.com/dTQhZLB8J4
После драки Уго заявил, что с ним все в порядке, но потребовал наказать нападавших.
Стоит отметить, что по сумме двух встреч в финал вышел "Фламенго" (2:1, 0:0).
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