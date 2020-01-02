"После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в "Рубин": Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

Теги леонид слуцкийрубин

"После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в "Рубин": Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал в своём инстаграме очередной занимательный пост.

48-летний специалист разместил видео, в котором склеены кадры из фильмов "Матрица" и "Парни из Роксбери". Забавный ролик он сопроводил подписью "После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в "Рубин".

Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив пятилетний контракт.

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