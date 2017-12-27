После отпуска Перес планирует встретиться с Зиданом

После новогоднего отпуска президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует встретиться с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом.

Как информирует Marca, после разгромного поражения "сливочных" от каталонской "Барселоны" боссу королевского клуба так и не удалось провести обстоятельную беседу с французским наставником. Поэтому он решил назначить встречу с Зиданом уже по возвращению из краткосрочного отпуска. Ожидается, что на ней Перес выразит полную поддержку 45-летнему специалисту, несмотря на не самые удачные выступления "Реала" в текущем сезоне.

Напомним, Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в январе. | soccernews.ru