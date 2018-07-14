После первого тайма бельгийцы минимально обыгрывают англичан

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После первого тайма бельгийцы минимально обыгрывают англичанПосле первого тайма матча за третье место Чемпионата Мира сборная Бельгии минимально обыгрывает национальную команду Англии.

Стартовые 45 минут прошли при небольшом территориальном перевесе "трех львов", что во многом можно объяснить быстрым голом в их ворота. По ударам же после первой половины встречи было установлено равновесие - 6:6.

Напомним, счет в матче открыл Менье.  | soccernews.ru

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