После первого тайма "Локомотив" уступает "Порту"

После первого тайма матча группового этапа Лиги Чемпионов московский "Локомотив" уступает "Порту" со счетом 1:2.

Уже в начале игры "железнодорожники" могли открывать счет, однако Мануэл Фернандеш не смог переиграть Икера Касильяса ударом с пенальти. В ответ "драконы" организовали два взятия ворот чемпиона России - сначала отличился Мусса Марега, реализовавший свой 11-метровый удар, а затем - Эктор Эррера. На 38-й минуте игры Антону Миранчуку удалось один мяч отыграть.

В целом за первый тайм "Локомотив" нанес больше ударов (8 против 3), однако мячом больше владел "Порту" (65% на 35%).

Напомним, Григорян сделал прогноз на матч "Локомотива" против "Порту". | soccernews.ru