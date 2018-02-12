После первой игры с "Селтиком" "Зенит" проведет сбор в Италии

После первой игры 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика" питерский "Зенит" проведет сбор в Италии.

"16-го февраля команда отправится из Глазго в Рим, где будет готовиться к ответной встрече с "Селтиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Петербуржцы будут тренироваться в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести, который был построен в 1954-м году к летним Олимпийским играм в Риме. Планируется, что команда вернется в Петербург вечером 20-го февраля", - сказано в заявлении на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Напомним, Шатов заплатил "Зениту" 25 миллионов рублей. | soccernews.ru