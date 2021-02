После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)

После гостевой победы над "Ливерпулем" в 25 туре АПЛ, футболисты "Эвертона" не смогли сдержать своих эмоций. Дело в том, что "ириски" не могли победить на "Энфилде" с 25 сентября 1999 года.

Серия "Ливерпуля" без поражений на своем поле в дерби составила 24 матча во всех соревнованиях.

После финального свистка, игроки "Эвертона" прямо в раздевалке начали отмечать победу. Царившую там атмосферу можно наблюдать на видео.

Everton players right now in the Anfield dressing room pic.twitter.com/nD6D6vYqMj