После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)

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После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)После гостевой победы над "Ливерпулем" в 25 туре АПЛ, футболисты "Эвертона" не смогли сдержать своих эмоций. Дело в том, что "ириски" не могли победить на "Энфилде" с 25 сентября 1999 года. 

Серия "Ливерпуля" без поражений на своем поле в дерби составила 24 матча во всех соревнованиях.

После финального свистка, игроки "Эвертона" прямо в раздевалке начали отмечать победу. Царившую там атмосферу можно наблюдать на видео.

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Эвертон" закончился победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Ричарлисон и Сигурссон.

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