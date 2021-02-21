После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)
После гостевой победы над "Ливерпулем" в 25 туре АПЛ, футболисты "Эвертона" не смогли сдержать своих эмоций. Дело в том, что "ириски" не могли победить на "Энфилде" с 25 сентября 1999 года.
Серия "Ливерпуля" без поражений на своем поле в дерби составила 24 матча во всех соревнованиях.
После финального свистка, игроки "Эвертона" прямо в раздевалке начали отмечать победу. Царившую там атмосферу можно наблюдать на видео.
Everton players right now in the Anfield dressing room pic.twitter.com/nD6D6vYqMj— indykaila News (@indykaila) February 20, 2021
Напомним, матч "Ливерпуль" - "Эвертон" закончился победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Ричарлисон и Сигурссон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18