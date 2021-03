После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео)

Фото: Твиттер @MoSalah

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не смог сразу покинуть поле после победы его команды над сборной Коморских островов (4:0) в отборочном турнире Кубка Африканских Наций.

После финального свистка, фанаты "фараонов" выбежали на поле и окружили Салаха, который отметился двумя забитыми мячами в матче. Почти все хотели сделать селфи с главной звездой сборной, а один из болельщиков даже пытался поцеловать футболиста. Однако, игроку удалось увернуться от такого проявления чувств фаната.

Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs

