После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео)

Теги мохамед салахегипет

После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео)Фото: Твиттер @MoSalah 
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не смог сразу покинуть поле после победы его команды над сборной Коморских островов (4:0) в отборочном турнире Кубка Африканских Наций. 

После финального свистка, фанаты "фараонов" выбежали на поле и окружили Салаха, который отметился двумя забитыми мячами в матче. Почти все хотели сделать селфи с главной звездой сборной, а один из болельщиков даже пытался поцеловать футболиста. Однако, игроку удалось увернуться от такого проявления чувств фаната.

Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в Группе G отбора на Кубок Африканских Наций.

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