После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео)
Фото: Твиттер @MoSalah
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не смог сразу покинуть поле после победы его команды над сборной Коморских островов (4:0) в отборочном турнире Кубка Африканских Наций.
После финального свистка, фанаты "фараонов" выбежали на поле и окружили Салаха, который отметился двумя забитыми мячами в матче. Почти все хотели сделать селфи с главной звездой сборной, а один из болельщиков даже пытался поцеловать футболиста. Однако, игроку удалось увернуться от такого проявления чувств фаната.
Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs— Jack Moore (@Jack_Moore7) March 29, 2021
pic.twitter.com/uGF94F1ocg
Сборная Египта, набрав 12 очков в шести турах, занимает первое место в Группе G отбора на Кубок Африканских Наций.
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