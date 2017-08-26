После подписания Дембеле "Барселона" планирует закрыть еще один громкий трансфер

После подписания вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле каталонская "Барселона" планирует закрыть еще один громкий трансфер.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены переключить все свое внимание на переговоры с английским "Ливерпулем" по его полузащитнику Филиппе Коутиньо. "Барса" рассчитывает, что ее новое предложение и давление самого бразильца таки вынудят англичан пойти на продажу своего ключевого футболиста.

Напомним, Пике высказался о ситуации с Коутиньо. | soccernews.ru