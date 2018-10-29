После поражения от "Барселоны" Рамос предъявил претензии двум партнерам по команде

После поражения от каталонской "Барселоны" капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос предъявил претензии в неудаче двум своим партнерам по команде.

Так, согласно сведениям Football Espana, по окончанию Эль Класико в раздевалке "Камп Ноу" 32-летний бек раскритиковал действия Гарета Бэйла и Карима Бензема. Лидер обороны "сливочных" остался недоволен как игрой в защите валлийца и француза, так и тем, как они проявили себя при выполнении своих прямых обязанностей в атаке.

Напомним, во время Эль Класико Пике призвал болельщиков "Барселоны" прекратить свист в адрес Рамоса. | soccernews.ru