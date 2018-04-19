После поражения от "Ромы" лидеры "Барселоны" предъявили претензии Вальверде

После поражения от "Ромы" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов лидеры каталонской "Барселоны" предъявили претензии главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде.

Так, по сведениям sport.es, игроки "сине-гранатовых" остались недовольны тем, что их наставник не смог изменить ситуацию в матче, который не лучшим образом складывался для его подопечных. В то же время 54-летнего специалиста обвинили в том, что тот так и не нашел противодействия игре соперника на "втором этаже".

Напомним, "Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за Умтити. | soccernews.ru