После прихода Гвардиолы "Манчестер Сити" забивал пять или более голов в одном матче АПЛ в два раза чаще, чем любая другая команда

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон" со счётом 6:1.

Как сообщает Opta, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик "горожан", команда 12 раз забивала пять или более голов в одном матче Премьер-лиги.

Это вдвое больше, чем у любой другой команды из АПЛ, начиная с сезона 2016/17, когда испанский специалист перебрался на Туманный Альбион.

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