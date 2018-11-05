После прихода Гвардиолы "Манчестер Сити" забивал пять или более голов в одном матче АПЛ в два раза чаще, чем любая другая команда

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После прихода Гвардиолы "Манчестер Сити" забивал пять или более голов в одном матче АПЛ в два раза чаще, чем любая другая команда

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон" со счётом 6:1.

Как сообщает Opta, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик "горожан", команда 12 раз забивала пять или более голов в одном матче Премьер-лиги.

Это вдвое больше, чем у любой другой команды из АПЛ, начиная с сезона 2016/17, когда испанский специалист перебрался на Туманный Альбион.

Не пропустите: Впервые за 40 лет три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 29
2 Челси 11 27
3 Ливерпуль 11 27
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 11 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 11 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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