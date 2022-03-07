После прихода Гвардиолы в АПЛ ни одна команда не забивала 4+ голов за матч чаще, чем "Манчестер Сити"

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После прихода Гвардиолы в АПЛ ни одна команда не забивала 4+ голов за матч чаще, чем "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома разгромил "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:1.

Это 50-й матч АПЛ, в котором "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы забили не менее четырёх голов.

Как сообщает Opta, с момента дебюта испанского тренера в турнире это лучший результат среди всех команд.

Ближайшим преследователем "Сити" по данному показателю является "Ливерпуль" (41).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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