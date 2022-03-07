После прихода Гвардиолы в АПЛ ни одна команда не забивала 4+ голов за матч чаще, чем "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома разгромил "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:1.

Это 50-й матч АПЛ, в котором "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы забили не менее четырёх голов.

Как сообщает Opta, с момента дебюта испанского тренера в турнире это лучший результат среди всех команд.

Ближайшим преследователем "Сити" по данному показателю является "Ливерпуль" (41).

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