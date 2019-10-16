После прихода Роналду фан-база "Ювентуса" выросла почти на 10%
Трансфер нападающего Криштиану Роналду повысил популярность "Ювентуса" во всех сферах.
Согласно исследованию Nielsen Sports, за год после перехода португальца число болельщиков туринского клуба выросло на 9,87 процента - с 385 до 423 миллионов человек.
Аккаунты "старой синьоры" в социальных сетях также получили много новых подписчиков. Рост за год составил 34,4 миллиона (50,4 - 84,8 млн) или 68,25 процентов.
Что касается прибыли "Ювентуса" от продажи атрибутики, то она увеличилась на 62,5 процента или на 10,2 миллиона евро - с 16,32 до 26,52 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3