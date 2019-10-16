После прихода Роналду фан-база "Ювентуса" выросла почти на 10%

Трансфер нападающего Криштиану Роналду повысил популярность "Ювентуса" во всех сферах.

Согласно исследованию Nielsen Sports, за год после перехода португальца число болельщиков туринского клуба выросло на 9,87 процента - с 385 до 423 миллионов человек.

Аккаунты "старой синьоры" в социальных сетях также получили много новых подписчиков. Рост за год составил 34,4 миллиона (50,4 - 84,8 млн) или 68,25 процентов.

Что касается прибыли "Ювентуса" от продажи атрибутики, то она увеличилась на 62,5 процента или на 10,2 миллиона евро - с 16,32 до 26,52 миллионов.

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