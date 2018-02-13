После продажи Коутиньо "Ливерпуль" не смог договориться по трансфер игрока "Реала"

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После продажи Коутиньо "Ливерпуль" не смог договориться по трансфер игрока "Реала"В январе английский "Ливерпуль" предпринимал попытки приобрести вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, вырученные с продажи своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" средства "красные" планировали потратить на 22-летнего игрока "сливочных". Однако в итоге королевский клуб отказал мерсисайдцам в трансфере своего футболиста.

Напомним, "Челси" определился с размером предложения по Асенсио. | soccernews.ru

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