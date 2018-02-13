После продажи Коутиньо "Ливерпуль" не смог договориться по трансфер игрока "Реала"

В январе английский "Ливерпуль" предпринимал попытки приобрести вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, вырученные с продажи своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" средства "красные" планировали потратить на 22-летнего игрока "сливочных". Однако в итоге королевский клуб отказал мерсисайдцам в трансфере своего футболиста.

Напомним, "Челси" определился с размером предложения по Асенсио. | soccernews.ru