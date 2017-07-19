После срыва трансфера в "Ювентус" Шик намерен перебраться в стан другого итальянского гранда

Теги сампдорияинтер миланпатрик шик

После срыва трансфера в "Ювентус" Шик намерен перебраться в стан другого итальянского грандаФорвард генуэзской "Сампдории" Патрик Шик может стать игроком миланского "Интера", информирует FootMercato.

По сведениям источника, в настоящее время "нерадзурри" и представители "сампы" ведут переговоры по возможному трансферу 21-летнего нападающего. Ожидается, что сделка по перспективному чеху может быть завершена уже в течение сегодняшнего вечера.

Напомним, ранее "Ювентус" отказался от приобретения Шика из-за выявленных проблем у футболиста с сердцем. | soccernews.ru

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