После своего удаления с поля бывший форвард киевского "Динамо" открыл дверь в раздевалку головой

Теги лукаш теодорчикандерлехтшарлеруа

После своего удаления с поля бывший форвард киевского "Динамо" открыл дверь в раздевалку головойПосле своего удаления с поля в матче чемпионата Бельгии против "Шарлеруа" форвард "Андерлехта" Лукаш Теодорчик, летом ушедший из киевского "Динамо", открыл дверь в раздевалку головой. Вот как все было.

Не пропустите: итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 18 44
2 Шарлеруа 18 38
3 Андерлехт 18 34
4 Гент 18 28
5 Антверпен 18 28
6 Сент-Трюйден 18 27
7 Ред Стар Ваасланд 18 24
8 Стандард Льеж 18 24
9 Генк 18 23
10 Зульте-Варегем 18 20
11 Мукрон Перувелз 18 20
12 Остенде 18 19
13 Мехелен 18 18
14 Кортрийк 18 17
15 Локерен 18 17
16 Эупен 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов