После своего удаления с поля бывший форвард киевского "Динамо" открыл дверь в раздевалку головой
После своего удаления с поля в матче чемпионата Бельгии против "Шарлеруа" форвард "Андерлехта" Лукаш Теодорчик, летом ушедший из киевского "Динамо", открыл дверь в раздевалку головой. Вот как все было.
Teodorczyk po czerwonej kartce haha pic.twitter.com/gILnI9enZT— Maciej Wiśniewski (@MatwaMaciej) 10 декабря 2017 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|18
|44
|2
|Шарлеруа
|18
|38
|3
|Андерлехт
|18
|34
|4
|Гент
|18
|28
|5
|Антверпен
|18
|28
|6
|Сент-Трюйден
|18
|27
|7
|Ред Стар Ваасланд
|18
|24
|8
|Стандард Льеж
|18
|24
|9
|Генк
|18
|23
|10
|Зульте-Варегем
|18
|20
|11
|Мукрон Перувелз
|18
|20
|12
|Остенде
|18
|19
|13
|Мехелен
|18
|18
|14
|Кортрийк
|18
|17
|15
|Локерен
|18
|17
|16
|Эупен
|18
|12