После своего удаления с поля бывший форвард киевского "Динамо" открыл дверь в раздевалку головой

После своего удаления с поля в матче чемпионата Бельгии против "Шарлеруа" форвард "Андерлехта" Лукаш Теодорчик, летом ушедший из киевского "Динамо", открыл дверь в раздевалку головой. Вот как все было.

Teodorczyk po czerwonej kartce haha pic.twitter.com/gILnI9enZT — Maciej Wiśniewski (@MatwaMaciej) 10 декабря 2017 г.

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