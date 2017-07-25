После трансфера Мбаппе "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретение

Теги реал мадридфлорентино пересусман дембелеборуссия дортмундмонакокилиан мбаппе

После трансфера Мбаппе "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретениеПосле трансфера форварда "Монако" Килиана Мбаппе мадридский "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретение.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб продолжает следить за вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле. В списке президента королевского клуба Флорентино Переса покупка 20-летнего футболиста "шмелей" идет второй после перспективного форварда монегасков. Однако вполне возможно, что трансфер Дембеле будет совершен не текущим летом, а уже по окончанию сезона 2017/2018.

Напомним, ранее появилась информация, что "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Монако" по трансферу Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии
правда

У них феир плей будет нарушен.

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Не правда

Если контракт на 5-6 лет, то нет.

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