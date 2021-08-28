После возвращения Роналду аудитория "Манчестер Юнайтед" в инстаграме выросла на 2,7 миллиона подписчиков

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Подписание контракта с нападающим Криштиану Роналду дало мощный толчок соцсетям "Манчестер Юнайтед".

Только в инстаграме "красных дьяволов" аудитория выросла на 2,7 миллиона подписчиков - с 42,7 до 45,4.

Публикация о возвращении 36-летнего португальца на "Олд Траффорд" уже набрала 12,2 миллиона лайков и 534 тысячи комментариев.

Напомним, что Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Он уже выступал за клуб с 2003 по 2009 год.

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