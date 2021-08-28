После возвращения Роналду аудитория "Манчестер Юнайтед" в инстаграме выросла на 2,7 миллиона подписчиков
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Подписание контракта с нападающим Криштиану Роналду дало мощный толчок соцсетям "Манчестер Юнайтед".
Только в инстаграме "красных дьяволов" аудитория выросла на 2,7 миллиона подписчиков - с 42,7 до 45,4.
Публикация о возвращении 36-летнего португальца на "Олд Траффорд" уже набрала 12,2 миллиона лайков и 534 тысячи комментариев.
Напомним, что Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Он уже выступал за клуб с 2003 по 2009 год.
Не пропустите: СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18