Последнего фигуранта дела Кокорина и Мамаева выпустили на свободу

Сегодня, 8 ноября, вышел на свободу Александр Протасовицкий, последний фигурант дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Мужчина покинул территорию исправительной колонии в Клинцах (Брянская область) и уехал в неизвестном направлении.

Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской областиhttps://t.co/VtIYX801TS pic.twitter.com/yIzCzXs0vX — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 8, 2019

По данным телеграм-канала Baza, Кокорин и Мамаев встречать друга не приехали.

Напомним, что Протасовицкому в отличие от остальных фигурантов дела отказали в УДО. Братья Кокорины и Мамаев освободились условно-досрочно ещё 17 сентября.

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