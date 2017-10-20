Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"

"Барселона" – "Малага"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Хихон)

В 10 туре испанской Примеры лидирующая в чемпионате каталонская "Барселона" примет на своем поле команду, занимающую последнее место турнирной таблицы – "Малагу". Диаметрально противоположные результаты демонстрируют команды в этом сезоне, и, несмотря на неплохую историю противостояний с "сине-гранатовыми", шансов на удачный исход в этом матче у "медуз" практически нет.

После 8 сыгранных матчей в активе "Малаги" всего одно очко, добытое в домашнем матче 6 тура против "Атлетика" – 3:3. Остальные встречи были проиграны, что является довольно неожиданным результатом, ведь в предыдущие 7 сезонов команда не опускалась ниже 11 места. В прошлом туре "анчоусы" проиграли дом "Леганесу" – 0:2, и теперь можно с уверенностью сказать, что их участью станет борьба за выживание в нынешнем чемпионате. "Малага" умеет играть с "Барселоной", но, похоже, в этот раз у нее практически нет шансов. Не смогут помочь команде в матче на "Камп Ноу" Пеньяранда и Кузманович, также из-за дисквалификации не сыграет полузащитник гостей Ресио.

"Барселона" лидирует в чемпионате с отрывом в 4 и 5 очков от "Валенсии" и "Реала" соответственно. В прошлом туре подопечные Вальверде впервые потеряли очки, сыграв вничью на выезде с "Атлетико" – 1:1. В среду в рамках Лиги Чемпионов каталонцы обыграли дома "Олимпиакос" – 3:1, причем на протяжении целого тайма они действовали в меньшинстве – за попытку забить гол, подыграв себе рукой, на 46-й минуте был удален Жерар Пике. Однако положение "Барселоны" не выглядит таким уже непоколебимым всего по одной причине - зависимость от Месси. Аргентинец забил 43 процента голов команды в Лиге Чемпионов и 46 процентов – в чемпионате Испании. В случае потери Месси, или если Лионель вдруг будет не в настроении - "сине-гранатовым" придется очень тяжело.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Малаги":

В 6 предыдущих матчах между этими командами было зафиксировано 2 победы каталонцев при 2 ничьих и 2 викториях "анчоусов".

"Малаге" не удалось забить в 7 из 9 последних матчей Примеры.

"Барселона" выиграла 16 последних домашних матчей чемпионата.

В 4 предыдущих матчах Примеры "Малага" пропускала как минимум 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Денис Суарес, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Луис Суарес.

Малага: Роберто, Росалес, Торрес, Эрнандес, Бесс, Хуанкар, Ролон, Мула, Гонсалес, Ролан, Бастон.

Прогноз на матч "Барселона" – "Малага":

В последнее время "медузы" довольно неплохо проявляют себя в матчах с каталонцами: в прошлом сезоне, например, в двух встречах с "Барселоной" "Малага" набрала целых 4 очка. Однако на данный момент текущая форма команд не дает представления, за счет чего "анчоусы" способны добиться удачного результата на "Камп Ноу".

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,07, на ничью – 11,50, коэффициент на победу "Малаги" составляет 33,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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