Последние против первых: "Метц" принимает ПСЖ
"Метц" – ПСЖ
Стадион: "Сен-Сэнфорьен"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Себастьян Десаж (Сент-Этьен).
В пятом туре чемпионата Франции по футболу встретятся команды занимающие последнее и первое место в турнирной таблице – "Метц" примет ПСЖ. Хозяева катастрофически плохо начали этот сезон, в то время как парижская команда по истечении четырех туров сумела подтвердить свои чемпионские амбиции. Фаворитам противостояния по праву считается ПСЖ, а "Метцу" букмекеры не дают ни единого шанса.
Хозяева в прошедшем сезоне заняли 14 место в Лиге 1. Никто не строил завышенных ожиданий и на этот чемпионат, однако таких результатов от "темно-бордовых" мало кто ожидал. "Мессинцы" проиграли все 4 стартовых матча, забив при этом лишь однажды. Стоит отметить, что "Метц" ни разу не был разгромлен своими соперниками, пропустив в общей сложности 7 голов. Однако пока непонятно, за счет чего хозяева способны оказать достойное сопротивление парижанам.
ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая "Монако" по разнице мячей. Коллектив Эмери мощно стартовал в новом сезоне, и пока ни она команда не смогла оказать парижанам достойное сопротивление на протяжении всего матча. Сходу начал забивать Кавани, феерит Неймар, также готов дебютировать в новой команде Килиан Мбаппе, которого ПСЖ арендовал на самом флажке трансферного окна. Из потерь стоит отметить дискалификацию Марко Вератти за оскорбление судьи в матче с "Тулузой", а также травмированных Кевина Траппа и Лукаса Моуру. Однако и без них в составе парижан имеется достаточное количество высококлассных исполнителей, способных не оставить никаких шансов такому "Метцу".
Интересные факты противостояния "Метца" и ПСЖ:
ПСЖ обыгрывал "Метц" в 6 последних матчах во всех турнирах.
"Метц" не может забить в Лиге 1 на протяжении трех последних матчей.
ПСЖ выиграл 14 из 16 последних матчей чемпионата Франции.
Последний раз "Метцу" удалось отбрать очки у ПСЖ в сезоне 2007/2008, тот матч Лиги 1 завершился безголевой ничьей.
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Пасторе, Мотта, Рабьо, Ди Мария, Кавани, Неймар.
"Метц": Кавасима, Бальиу, Дианье, Бишевац, Ассу-Экотто, Кафу, Поблете, Нгетте, Коад, Джаллоу, Ру.
Прогноз на матч "Метц" – ПСЖ:
Понятное дело, что ПСЖ является фаворитом матча, однако, судя по коэффициентам, вероятность даже ничейного исхода в этой встрече крайне мала. Даже учитывая то, что "Метц" играет на домашней арене.
На победу "Метца" букмекеры предлагают коэффициент 21,00, на ничью – 9,70, на победу ПСЖ – 1,15.
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