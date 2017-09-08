Последние против первых: "Метц" принимает ПСЖ

"Метц" – ПСЖ

Стадион: "Сен-Сэнфорьен"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Себастьян Десаж (Сент-Этьен).

В пятом туре чемпионата Франции по футболу встретятся команды занимающие последнее и первое место в турнирной таблице – "Метц" примет ПСЖ. Хозяева катастрофически плохо начали этот сезон, в то время как парижская команда по истечении четырех туров сумела подтвердить свои чемпионские амбиции. Фаворитам противостояния по праву считается ПСЖ, а "Метцу" букмекеры не дают ни единого шанса.

Хозяева в прошедшем сезоне заняли 14 место в Лиге 1. Никто не строил завышенных ожиданий и на этот чемпионат, однако таких результатов от "темно-бордовых" мало кто ожидал. "Мессинцы" проиграли все 4 стартовых матча, забив при этом лишь однажды. Стоит отметить, что "Метц" ни разу не был разгромлен своими соперниками, пропустив в общей сложности 7 голов. Однако пока непонятно, за счет чего хозяева способны оказать достойное сопротивление парижанам.

ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая "Монако" по разнице мячей. Коллектив Эмери мощно стартовал в новом сезоне, и пока ни она команда не смогла оказать парижанам достойное сопротивление на протяжении всего матча. Сходу начал забивать Кавани, феерит Неймар, также готов дебютировать в новой команде Килиан Мбаппе, которого ПСЖ арендовал на самом флажке трансферного окна. Из потерь стоит отметить дискалификацию Марко Вератти за оскорбление судьи в матче с "Тулузой", а также травмированных Кевина Траппа и Лукаса Моуру. Однако и без них в составе парижан имеется достаточное количество высококлассных исполнителей, способных не оставить никаких шансов такому "Метцу".

Интересные факты противостояния "Метца" и ПСЖ:

ПСЖ обыгрывал "Метц" в 6 последних матчах во всех турнирах.

"Метц" не может забить в Лиге 1 на протяжении трех последних матчей.

ПСЖ выиграл 14 из 16 последних матчей чемпионата Франции.

Последний раз "Метцу" удалось отбрать очки у ПСЖ в сезоне 2007/2008, тот матч Лиги 1 завершился безголевой ничьей.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Пасторе, Мотта, Рабьо, Ди Мария, Кавани, Неймар.

"Метц": Кавасима, Бальиу, Дианье, Бишевац, Ассу-Экотто, Кафу, Поблете, Нгетте, Коад, Джаллоу, Ру.

Прогноз на матч "Метц" – ПСЖ:

Понятное дело, что ПСЖ является фаворитом матча, однако, судя по коэффициентам, вероятность даже ничейного исхода в этой встрече крайне мала. Даже учитывая то, что "Метц" играет на домашней арене.

На победу "Метца" букмекеры предлагают коэффициент 21,00, на ничью – 9,70, на победу ПСЖ – 1,15.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?