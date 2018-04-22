Последние шаги к чемпионству: "Локомотив" принимет "Уфу"

"Локомотив" – "Уфа"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)

В 27-м туре российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграет на домашней арене против "Уфы". Подопечные Семака – одна из 4-х команд, которым удалось обыграть "железнодорожников" в текущем сезоне РФПЛ. Матч первого круга между этими соперниками завершился минимальной победой "горожан" – 1:0. Сейчас же "Локо" без пяти минут чемпион России, а "Уфа" – борется за 6-е место, что также можно считать достойным результатом.

Подопечные Юрия Семина опережают идущий вторым "Спартак" на 6 очков. Учитывая, что до конца чемпионата осталось 4 тура, вряд ли "Локомотив" упустит первое место. В прошлом туре "железнодорожники" потеряли очки на домашней арене, сыграв вничью с "Ахматом" – 0:0, хотя до этого были две уверенные победы над "Ростовом" (1:0) и "Динамо" (4:0). "Уфа" – не самый удобный соперник для "Локомотива", "красно-зеленым" тяжело даются матчи с "горожанами", впрочем, как и практически всем командам РФПЛ. Пропустит встречу с "Уфой" дисквалифицированный Соломон Кверквелия, других кадровых потерь у Семина нет.

"Уфа" не может победить вот уже три матча подряд: за поражением от "Зенита" (1:2) и "Арсенала" (1:2) последовала ничья с ЦСКА (1:1). Подопечные Семака упустили 6-ю строчку, позволив туда взобраться тульскому "Арсеналу", правда, очков у команд поровну – по 35. В принципе, уже сейчас можно сказать, что "Уфа" провела отличный сезон, хоть и не добралась до зоны еврокубков. Имеются у "горожан" и определенные кадровые проблемы: матч с "Локо" пропустят травмированные Ванек, Кротов и Сейдахмет.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Уфы":

"Локомотив" отыграл на ноль 6 из 7 последний домашних матчей РФПЛ.

"Уфа" выиграла лишь однажды в 12 предыдущих гостевых поединках.

В каждом из 4-х последних матчей между этими соперниками был зафиксирован счет 1:0, 2 раза в пользу "Уфы" и 2 раза в пользу "Локомотива".

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Игорь Денисов, Антон Миранчук, Фарфан, Алексей Миранчук, Фернандеш, Ари.

Уфа: Беленов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Сухов, Пауревич, Стоцкий, Игбоун, Сысуев.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Уфа":

Безусловно, "железнодорожники" – фавориты домашнего поединка. Лучше бы им сыграть посмелее и попытаться забить быстрый мяч, ведь в противном случае сценарий матча первого круга может повториться. Чемпионство "Локомотива" – дело времени, поэтому игроки клуба сделают все, чтобы приблизить этот момент.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 1,64, на ничейный результат – 3,82, на викторию "Уфы" – 6,85.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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