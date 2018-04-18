Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
"Спартак" – "Тосно"
Стадион: "Открытие Арена" (Москва)
Начало матча: 18:30
Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
"Спартак" и "Тосно" разыграют путевку в финал Кубка России на "Открытие Арене". Команды в текущем сезоне уже дважды встречались друг с другом: в поединке первого круга РФПЛ в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья (2:2), дома же москвичи праздновали победу – 2:1. Учитывая, что вторая полуфинальная пара имеет вывеску "Авангард" – "Шинник" успех в анонсируемом матче делает победителя главным фаворитом в борьбе за трофей.
На пути в полуфинал подопечные Карреры разобрались с такими соперниками, как "Кубань", "Спартак" из Нальчика и "Крылья Советов", обыграв их поочередно с общим счетом 10:3. В чемпионате России дела у "красно-белых" идут похуже: проиграв в последнем туре Уралу (1:2), команда практически лишилась шансов на чемпионство. Однако второе место РФПЛ и завоевание Кубка России – вполне себе неплохой итог сезона. Правда, для начала нужно обыграть "Тосно" – не самого удобного для "красно-белых" соперника.
Подопечные Дмитрия Парфенова в последнее время разочаровывают: команда набрала лишь одно очко в 5 последних матчах Премьер-Лиги и теперь делит предпоследнее место с махачкалинском "Анжи". Оставшиеся туры будут судьбоносными для "Тосно" – выползти из зоны вылета клубу еще по силам. В Кубке России питерцы поочередно прошли "Тюмень", "Томь" и "Луч-Энергию", теперь же соперник у них посерьезнее. Столь поздняя стадия турнира вряд ли позволит командам экспериментировать либо действовать авантюрно – матч ожидается крайне напряженным.
Интересные факты противостояния "Спартака" и "Тосно":
В 8 последних матчах во всех турнирах "красно-белые" потерпели лишь 1 поражение.
"Спартак" и "Тосно" выиграли все три предыдущих поединка Кубка России.
"Тосно" проиграл 4 из 5 последних матчей во всех турнирах.
Ориентировочные составы на игру:
Спартак: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Зе Луиш.
Тосно: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Мелкадзе, Жигулев, Полетанович, Галиулин, Рикардиньо, Погребняк.
Прогноз на матч "Спартак" – "Тосно":
Две предыдущих встречи соперников получились довольно боевыми, и есть все основания полагать, что "Спартак" опасается тосненцев. Поэтому воспользоваться самоуверенностью москвичей у подопечных Парфенова вряд ли получится. "Красно-белые" вынуждены будут играть первым номером, что вполне подходит гостевой команде.
Победа "Спартака" оценивается коэффициентом 1,40, ничейный исход – 5,10, виктория "Тосно" – 9,70.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|ЦСКА Москва
|25
|45
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|25
|30
|11
|Динамо Москва
|25
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|25
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13