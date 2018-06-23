Последний бой для Бундестим: Германия поборется со Швецией за сохранение шансов на плей-офф

Германия – Швеция

Стадион: "Фишт" (Сочи, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Второй тур группы "F" откроет матч между принципиальными соперниками – Германией и Швецией. Принципиальность этих двух сборных измеряется не только географической близостью. Дело в том, что если посчитать все матчи, которые Германия и Швеция провели между собой, а также добавить к этому количеству все встречи со сборными ФРГ и ГДР, то получится добрых 40 противостояний. Кроме того, сборные имеют практически равную статистику. За всю историю встреч разные германские колективы обыгрывали викингов 18 раз, у шведов – 16 побед. На Чемпионатах Мира Германия и Швеция встречались 4 раза. Трижды победа осталась за Бундестим и лишь раз победили "росомахи". Это случилось в далеком 1958 году, в полуфинале. Шведы победили 3:1, но тогда это не помогло им завоевать главный титул, ведь в финале они сразились с невероятными бразильцами с Вава, Гарринчей и Пеле в составе. Кстати, в четвертьфинале того мундиаля скандинавы разобрались с Советским Союзом – 2:0.

Последний раз Швеция и Германия встречались между собой в отборе на Чемпионат Мира 2014 года. В первом круге встреча закончилась феерией Ибрагимовича и счетом 4:4, а уже в следующем круге немцы собрались и выиграли 5:3.

После первого тура расклады в группе "F" невероятно запутанные: Мексика и Швеция имеют по 3 очка, Германия и Южная Корея – по нулю. История имеет вот какой поворот: любая потеря очков Германии в матче со Швецией практически на 100% отправляет ее домой. Есть вариант, что сборная Южной Кореи выстрелит и титаническими усилиями добудет победу в матче с Мексикой, но после первого тура это смотрится как-то уж очень нереально. С другой стороны, победа позволит Лёву и компании догнать "росомах" и решить исход группы в свою пользу в матче против "красных дьяволов".

Для Швеции ситуация абсолютно идентична. Любой набор очков практически на 80% выводит скандинавов в плей-офф. Нужно, будет, конечно же, помучится со сборной Мексики и хорошенько из "покосить", но это уже дело третье. Сначала Германия! Ну а в случае поражения подопечные Янне Андерсона будут совершенно не хозяевами ситуации и в последнем туре, в любом случае, нужно будет обыграть мексиканцев. Простая задача? Матч с Германией показал, что даже ни разу не простая.

Что может показать Швеция в игре с Германией? Как показал матч с Южной Кореей, ключевым аспектом игры "росомах" должна стать игра в обороне, ибо атака у нынешних шведов серьезно хромает (да, Берг?). Ну а у немцев вариантов немного: атаки, атаки и еще раз атаки. Без них нужной победы не выцарапаешь. Вот и посмотрим, кто окажется сильнее: шведская стена или немецкая пушка! Безусловно, господин Лёв сейчас в глубочайших раздумьях.

Интересные факты перед противостоянием Германии и Мексики

Швеция и Германия четыре раза встречались в рамках мундиалей: в 2006, 1974, 1958 и 1934 годах. Швеция победила лишь раз – в полуфинале Чемпионата Мира 1958 (3:1). Все остальные встречи закончились победой Германии (ФРГ).

Если Швеция выиграет у Германии, это будет первый случай, когда "росомахи" выиграли 2 матча подряд на Чемпионате Мира, после того, как им удалось сделать это в 1958 году.

Сборная Германии одержала лишь одну победу в последних семи матчах. Эту случилось восьмого июня во встречи с Саудовской Аравией (2:1).

В последних 10 матчах сборная Швеции одержала лишь 3 победы.

Сборная Швеции не пропускает уже 3 матча подряд.

Нынешний тренер сборной Германии Йоахим Лёв – единственный из участников грядущего матча, кто принимал участие в последней встрече Бундестим и Швеции на мундиале. Это случилось в 2006 году, и тогда Лёв занимал должность помощника главного тренера немцев Юргена Клинсманна.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт – Кроос, Хедира – Ройс, Озил, Мюллер – Вернер.

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг – Клаэсон, Ларссон, Экдаль, Форсберг – Тойвонен, Берг.

Прогноз на матч

Учитывая оборонительный футбол шведов, голов мы увидим не много – 1 или 2. И, вероятно, все они будут на счету немцев. Бундестим отступать некуда, позади Берлин, а, чтобы прорываться в плей-офф, нужно лезть только вперед. Так что вполне закономерным итогом встречи станет минимальная победа Германии.

Букмекеры солидарны с таким прогнозом. Шансы Бундестим оценивают в коэффициент 1,5. Шведы имеют в 5 раз меньше шансов на победу – 7,4. Коэффициент на ничью – 4,5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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