Последний день трансферного окна АПЛ в одной картинке

В ночь с четверга на пятницу в английской Премьер-Лиге закроется трансферное окно. Практически все клубы высшего дивизиона работают над усилением, поэтому в ближайшие часы ожидается немало переходов.

А какой трансфер ждёте вы?

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