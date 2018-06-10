Последний экзамен для "селесао": Бразилия сыграет с Австрией перед Чемпионатом Мира

Австрия – Бразилия

Стадион: "Эрнст Хаппель" (Вена, Австрия)

Начало матча: 17:00

В последнем контрольном матче перед началом Чемпионата Мира один из фаворитов грядущего турнира - сборная Бразилии - сойдется в битве с австрийцами, которые провалили квалификацию и в Россию не поедут.

В прошлом Бразилия и Австрия встречались между собой 9 раз. Хотя сейчас эти встречи не имеют почти никакого значения, ведь 8 из них прошли в период с 50-ых по 80-ые года ХХ века. Тогда Бразилия оказалась сильнее 5 раз. Еще трижды была зафиксирована ничья. В новейшей истории "селесао" встречались с австрийцами только раз – в 2014 году. Тот товарищеский матч завершился со счетом 2:1 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Нынешняя Бразилия укомплектована очень хорошими исполнителями и считается вторым фаворитом Чемпионата Мира после Германии. Тренер "желто-зеленых" Тите предпочитает использовать схему 4-3-3, краеугольным камнем которой является один из лучших вингеров современности Неймар. Перед мундиалем Бразилия набрала очень хороший ход и не проигрывает уже 10 матчей подряд. В том числе две недели назад был обыгран сам чемпион мира – сборная Германии.

Сейчас главной проблемой в расположении сборной Бразилии является форма Неймара. Вингер получил травму еще в конце зимы в матче Лиги 1 с "Марселем" и пока только проходит этап набора формы. Хотя, в прошлом матче со сборной Хорватии бразилец вышел на поле во втором тайме и переломил ход встречи, забив гол в ворота "шашечных". Так что в матче против австрийцев мы, безусловно, увидим Неймара на поле. Остается только один вопрос – в старте ли?

А вот для Австрии этот матч будет важен только с прицелом на Лигу Наций. В Россию они не поедут, так как отборочная группа с Сербией, Уэльсом и Ирландией была полностью провалена. Хотя в последних матчах австрийцы демонстрируют неплохую форму. 7 предыдущих матчей были выиграны с общим счетом 16:5, в том числе "красно-белые" одержали сенсационную победу над немцами (2:1). Так что раньше времени списывать австрийцев со счетов все-таки не стоит. Есть вероятность, что они, как минимум, попробуют навязать борьбу.

Интересные факты перед противостоянием Австрии и Бразилии

Австрия и Бразилия провели 9 матчей между собой, в которых было зафиксировано 6 побед Бразилии и 3 ничьих. Последний раз эти команды встречались в товарищеском матче 18 ноября 2014 года. Тогда Бразилия была сильнее – 1:2

В последних 30 матчах Бразилия проиграла только 3 раза. Последний раз "селесао" проигрывали в товарищеском матче со сборной Аргентины 9 июня 2017 года (0:1).

Сборная Австрии одержала 7 побед подряд. Последний раз команда не выигрывала 5 сентября 2017 года в матче против Грузии (1:1).

Бразилия завершила "на ноль" 8 из 10 последних встреч.

Австрия непременно забивает в 8 последних матча. Последний раз австрийцы не забили 2 сентября 2017 года в матче отбора на Чемпионат Мира против Уэльса (1:0)

Ориентировочные составы

Австрия: Линднер – Драгович, Предль, Хинтереггер – Лайнер, Гриллитч, Баумгартлингер, Алаба – Шопф, Бургшталлер, Арнаутович.

Бразилия: Алиссон – Данило, Силва, Миранда, Марсело – Паулиньо, Каземиро, Фернандиньо – Коутиньо, Коста, Жезус.

Прогноз на матч

Очевидно, что фаворитом матча является сборная Бразилии. Команда искусно раскатывает соперников в последних нескольких матчах и вряд ли сбавит ход перед самым Чемпионатом Мира. Тем более, что в первом круге группового этапа "селесао" предстоит играть с австрийскими соседями – Швейцарией. Единственное, что Австрия может предложить бразильцам – это контратаки, которые вполне способен разгонять левый защитник Давид Алаба, и стандарты, для которых существуют такие люди, как Предль и Хинтереггер. Но есть большие подозрение, что сегодняшней Австрии этого будет недостаточно.

Букмекеры отдают предпочтение бразильцам. Их победа оценивается в 1,5. Коэффициент на победу Австрии колеблется в районе 7,1. Ничья тоже не слишком вероятна – 4,1.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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