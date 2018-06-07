Последний экзамен перед Чемпионатом Мира: Португалия принимает Алжир

Португалия – Алжир

Стадион: "Эштадиу да Луш" (Лиссабон, Португалия)

Начало матча: 22:15

Первая встреча между Португалией и Алжиром состоится как раз на последнем этапе подготовки к Чемпионату Мира. Да, эти сборные ранее еще не встречались. Тем интереснее!

Действующие чемпионы Европы проводят свою подготовку к мундиалю достаточно средне. В последнем матче, например, португальцы не смогли обыграть Бельгию, хотя имели статистическое преимущество. А за несколько дней до этого упустили победу над скромным Тунисом, выигрывая по ходу встречи 2:0. В последних матчах главный тренер "команды избранных" Фернанду Сантуш хорошенько экспериментирует как с составом, так и с тактикой. Против Бельгии и Нидерландов были использованы 4-4-2, а Тунис Португалия попыталась обыграть с более знакомыми 4-3-3. Следующий матч во многом покажет, во что "команда избранных" собирается играть на Чемпионате Мира. В отличии от Португалии, Алжир провалил квалификацию и в Россию не поедет. Хотя изначально "лисы пустыни" считались одними из фаворитов в своей группе. Но непопадание на мундиаль ни в коем случае не делает матч против Португалии бесполезным. Ведь уже в сентябре Алжиру играть квалификацию на Кубок Африканских Наций. Кстати, в первом матче отбора "зеленые" победили сборную Того со счетом 1:0. Сейчас Алжир переживает не самые лучшие времена, в 2018 году команда Рабаха Маджера потерпела 3 поражения в 4 матчах. Последние 3 встречи были бездарно проиграны Ирану (1:2), Саудовской Аравии (0:2) и Кабо-Верде (2:3). В матче с последними "лисы пустыни" долго вели в счете, однако во втором тайме упустили преимущество, пропустили 2 гола и в итоге потерпели обидное поражение. Вполне вероятно, что Португалия использует матч с Алжиром, чтобы (а) наконец-то выиграть и прибавить себе уверенности и (б) подготовится к встрече с еще одной африканской сборной – Марокко, игра с которой, возможно, и решит исход группы "Б". Ибо до Испании еще нужно дотянуться, а в "атласских львов" неожиданно нарисовался очень хороший состав, который не дает предпосылок списать его из борьбы. Так что парням Сантуша нужно хорошенько взбодриться и подготовиться. И встреча с "лисами пустыни" здесь как нельзя кстати.

Интересные факты перед противостоянием Португалии и Алжира

Встреча в четверг станет первой в истории между этими командами.

Португалия одержала лишь одну победу в последних пяти встречах.

Алжир одержал лишь две победы в последних одиннадцати встречах.

В 2018 году Алжир успел пропустить 8 голов в 4 матчах.

Португалия не пропускала только в одном матче из пяти последних.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Мартинс, Карвалью, А. Силва, Б. Силва – Гедеш, Роналду.

Алжир: Шауши – Белхитер, Манди, Чафай, Бенсебаини – Ферхат, Бенталеб – Марез, Браими, Судани – Слимани.

Прогноз на матч

Фаворит этой пары понятен уже сейчас. Сборная Португалии должна бы достать из карманов все свои "силы" и приставить к голове многострадального Алжира пистолет из пары-тройки мячей. Но вот так ли это будет на практике – большой вопрос. Ведь не стоит забывать, что Алжир обладает отличной атакой в лице Слимани, Мареза и Браими. Однако, даже при этом в резкий подъем "лисов пустыни" верится с большим трудом.

Не верят в них и букмекеры. Коэффициент на победу Алжира колеблется в районе 12. А вот на Португалию дают ничтожные 1,36. Ничья оценивается в 4,5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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