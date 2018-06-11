Последний экзамен перед мундиалем: Бельгия и Коста-Рика проведут очный поединок

Бельгия – Коста-Рика

Стадион: "Руа Бодуэн" (Брюссель, Бельгия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Уже через четыре дня на чемпионате мира 2018 года состоится матч-открытие турнира, в котором сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии. Пока же некоторые сборные заканчивают подготовку к мундиалю, проводя последние контрольные игры. Один из таких, между двумя участника Кубка Мира, состоится поздним вечером в понедельник: сборная Бельгии примет команду Коста-Рики.

Обе сборные в июне запланировали по три товарищеских поединка и очной встречей в Брюсселе завершают подготовку к мировому первенству. Бельгийцы готовились к чемпионату мира исключительно у себя на родине, где провели спарринги с Португалией и Египтом. С чемпионами Европы Бельгия разошлась безголевой ничьей, не показав присущего ей атакующего футбола, а крупная победа над африканской сборной (3:0) должна вселить уверенность в подопечных Роберта Мартинеса, хотя их игра по-прежнему была далека от идеала. Основной головной болью наставника остаются травмы двух ведущих центральных защитников – Венсана Компани и Томаса Вермалена. Выбор бельгийцев в соперники по спаррингам египтян и костариканцев вполне оправдан, так как в России на групповом этапе им также придется взламывать насыщенную оборону сборных Туниса и Панамы.

Коста-Рика также интенсивно готовилась к предстоящему мундиалю, проведя два товарищеских поединка. В первой встрече команда Оскара Рамиреса разгромила Северную Ирландию со счетом 3:0 в Сан-Хосе. Во втором поединке Коста-Рика проиграла сборной Англии на "Элланд Роуд" – англичане забили быстрый гол, чем явно сломали планы наставнику костариканцев. В конце встречи подопечные Рамиреса пропустили еще один гол, который подвел черту под достойным в целом матчем.

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Коста-Рики:

Команды уже встречались однажды в товарищеском матче в 2002 году, тогда победили бельгийцы со счетом 1:0

Сборная Бельгии не пропускает в 4 играх кряду

В последних 4 матчах сборная Коста-Рики: если проигрывала – не забивала, если выигрывала – не пропускала

Последний раз сборная Бельгии проигрывала 1 сентября 2016 года

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, М.Дембеле, Де Брюйне, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Коста-Рика: Навас – Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Техеда, Борхес, Гузман, Руис, Уренья.

Прогноз на матч Бельгия – Коста-Рика:

Бельгия является явным фаворитом поединка – команда Мартинеса явно превосходит Коста-Рику в классе. Однако наставник бельгийской сборной ставит своей команде прагматичный футбол, с упором на оборону. Подтверждением этому служит "сухая" серия Бельгии, насчитывающая уже четыре матча. Со своей стороны Коста-Рика попытается, в первую очередь, уберечь свои ворота на замке, поэтому обилия голов в этом матче вряд ли стоит ждать.

Букмекеры уверенно ставят на хозяев поля, за победу которых предлагают средний коэффициент 1.22 балла, в то время как успех костариканцев оценивается в 15.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 6.15 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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