Последний из могикан: чем запомнился Серхио Агуэро в футболке "Манчестер Сити"?

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Последний из могикан: чем запомнился Серхио Агуэро в футболке "Манчестер Сити"?В 2019 году в Манчестере прощались с Венсаном Компани. В прошлом году – с Давидом Силвой. Теперь настало время третьей культовой фигуры. После десяти лет карьеры в "Манчестер Сити" эра Серхио Агуэро в лагере "горожан" подходит к завершению. Контракт с форвардом продлен не будет – клуб объявил, что аргентинский нападающий покинет команду по окончании текущего сезона на правах свободного агента. 32-летний Кун станет "Последним из могикан» – команды, которая стала чемпионом Англии в сезоне 2011/12. Именно Серхио остается единственным футболистом "Сити", который все еще защищает клубные цвета из того состава. Состава, получившего заветный чемпионский титул после 44-х годов ожидания. Ранее Хосеп Гвардиола уверял, что решение относительно будущего двух ветеранов – Агуэро и Фернандиньо – будут принимать в конце сезона. Поэтому объявление о предстоящем уходе аргентинца уже сейчас несколько удивило, но сказать, что оно нелогично, нельзя. Серхио все больше страдает от травм, из-за которых в текущем сезоне провел лишь 14 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Клуб поступил порядочно и правильно, не стал ничего выдумывать и предоставил форварду больше времени на поиск нового места работы. "Сити", в свою очередь, сосредоточится на поиске преемника Агуэро – в СМИ уже называют имя Эрлинга Холанда. Но кто бы ни переехал на "Этихад" летом, затмить статус и достижения действующей десятки "горожан" будет крайне сложно.

"Манчестер Сити" приобрел Агуэро у мадридского "Атлетико" за 35 млн фунтов в июле 2011-го. Безусловно, аргентинец отработал каждую заплаченную за него копейку. Десять сезонов, 385 матчей, 257 голов и 73 ассиста во всех турнирах по состоянию на 4 апреля (из них 181 гол – в АПЛ). Кун опередил Эрика Брука и стал лучшим бомбардиром в истории "горожан" – достижение англичанина держалось 78 лет. Также он удерживает звание рекордсмена Премьер-лиги по количеству хет-триков (12) и лучшего бомбардира-иностранца в истории АПЛ. Вызывает восторг и коллекция трофеев Серхио – 4 чемпионства, Кубок Англии и 5 Кубков английской лиги. Но в памяти всплывает, прежде всего, тот самый точный удар Куна, о котором знают все. 13 мая 2012-го, последний тур АПЛ 2011/12. "Манчестер Юнайтед" и "Сити" должны определить судьбу чемпионского титула. Команда Фергюсона минимально обыграла на выезде "Сандерленд" и ожидала новостей с "Этихад", где команда Роберто Манчини сражалась с КПР. Победа гарантировала "горожанам" титул благодаря лучшей разнице голов, но на 90-й минуте они уступали 1:2. Казалось, это конец – болельщики на трибунах не сдерживали слез, а сэр Алекс Фергюсон и весь МЮ потирали руки в Сандерленде. Но случилась самая невероятная развязка в истории Премьер-лиги. Сначала Эдин Джеко сравнял счет на 90+2-й минуте, а уже в следующей атаке Агуэро, который проводил дебютный сезон в голубой футболке, после паса Марио Балотелли прошил Пэдди Кенни. На табло "Этихад" светились цифры 93:20 – сэр Алекс и его команда разочарованно ушли с поля, а в голубой части "Манчестера" началось настоящее безумие. "Манчестер Сити" стал чемпионом впервые с 1968 года, а реакция комментатора Sky Sports Мартина Тайлера стала не менее знаменитой, чем празднование Роберто Манчини и компании.

"Вся напряженная работа в течение того сезона в итоге была сведена к одной игре. Даже банальный выход на поле через туннель был не таким, как раньше. Когда Марио протолкнул мне мяч, я прокинул его мимо Тайе Тайво и почувствовал незначительное прикосновение к моей ноге. В течение этого доли секунды у меня был выбор – падать и просить пенальти, или продолжить атаку. К счастью, решение оказалось правильным, а мяч после моего удара влетел в сетку. Я не видел, где находится вратарь, просто вколотил со всей силы. Что было дальше – помню слабо. Думаю, я выглядел несколько сумасшедшим. В порыве эмоций я сорвал с себя футболку и крутил ею над головой. Помню толпу людей на поле, которые кричали, что любят меня. Оглядываясь назад, думаю, что я был немного сумасшедшим, если не сказать – идиотом", – написал впоследствии Кун в своей биографии. Безусловно, этот гол вошел в золотую книгу истории "Манчестер Сити", но было бы неправильно акцентировать внимание только на нем. С момента своего дебюта в Англии именно Агуэро является самым результативным игроком в истории Премьер-лиги, на 21 гол опережая Харри Кейна. За неполных 10 лет он оформил 12 хет-триков – это на 4 больше, чем у Кейна и вдвое больше, чем у Луиса Суареса, который несколько сезонов сверкал в футболке "Ливерпуля". На один гол в чемпионате Англии Куну нужно 108 минут – абсолютно лучший показатель за последние 10 лет. 3 октября 2015 года аргентинец забил 5 голов в ворота "Ньюкасла" – достижение, о котором мечтает каждый футболист, но которое покорилось единицам.

Запомнился Серхио и в Лиге Чемпионов. Аргентинец дважды оформил хет-трик в самом престижном евротурнире – три гола от него получили две немецкие команды ("Бавария" и "Боруссия" Менхенгладбах). Казалось, что приход Хосепа Гвардиолы станет ударом по перспективам Агуэро в "Манчестер Сити". Ряд экспертов имели серьезные сомнения в способности кума Лео Месси адаптироваться к требованиям экс-наставника "Барселоны". Но вместо этого назначение испанца стало лишь толчком в развитии Куна, который в первых трех сезонах под руководством Пепа забивал минимум 20 мячей в чемпионате. Больше него среди всех игроков, которые работали с Гвардиолой, забил только Лионель Месси. Прощание с фигурами такого калибра всегда навевает определенную грусть, даже с учетом того, что уход Куна с "Манчестер Сити" прогнозировался и не стал неожиданностью. Хосеп Гвардиола и его команда научились обходиться без Агуэро, но он, безусловно, заслужил статус живой легенды. Хотя бы за тот чемпионский гол в ворота КПР 13 мая 2012-го, не говоря уже о 256 других. Это не просто рекордсмен "Манчестер Сити", это икона всей Премьер-лиги. Но сейчас наступает время двигаться дальше. Главное, чтобы до конца сезона фанаты получили разрешение заполнить стадион хотя бы частично – такие футболисты не заслуживают уйти, не попрощавшись. Однако сейчас еще не время для сантиментов, поскольку у Агуэро еще есть незавершенные дела – шесть забитых мячей в чемпионате позволят ему сравниться с Энди Коулом, который замыкает ТОП-3 снайперов в истории АПЛ. А еще есть Лига Чемпионов, которая до сих пор не покорилась команде Гвардиолы, хотя "горожане" из года в год считаются одним из главных фаворитов турнира. Возможно, именно сейчас пришло их время?

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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