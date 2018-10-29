Последний матч Лопетеги у руля "Реала", превосходство Суареса и хит-парад красивых голов: итоги 10 тура Ла Лиги

10 тур Ла Лиги подарил зрителям очередные разборки в верхней части таблицы, которые касались и самого принципиального дерби в мировом футболе между "Барселоной" и "Реалом". Все об этом и других матчах читайте чуточку ниже.

Прощай, Лопетеги

"Прощай, Лопетеги!" – именно под таким лозунгом "Барселона" забивала два последних мяча в Эль Класико, все больше убеждая Переса, что результата в ближайшее время ждать не стоит, а потому испанца нужно увольнять. На момент написания статьи официальной информации об уходе Лопетеги еще не было, однако все Испания гудит в утверждениях, что это случится уже через несколько часов, а в Мадрид тем временем уже летит Антонио Конте. Что ж, подождем. Тем более, что на данном этапе нам боле интересно само дерби, которое с одной стороны было достаточно неоднозначным, а с другой – самым однозначным за последние годы. У "Реала" очень серьезные проблемы, и это стоит признать. Возможно, сменой тренера здесь не обойдешься.

Уже к концу первого получаса игры "Барселона" громила "Реал" 2:0, играя в привычном для себя стиле. Отсутствие Месси никак не повлияло на атакующий потенциал команды, ведь у "сливочных" был Начо. Испанца поставили на правый фланг вместо Одриосолы (на подмену травмированному Карвахалю), чтобы тот сосредотачивался на оборонительных действиях, но именно его ошибка дала возможность каталонскому клубу выйти вперед. А в моменте с пенальти снова привез Варан. Создается ощущение, что француз, подобно своему хорватскому партнеру по команде Модричу, пресытился футболом, играя практически без перерывов уже больше года, и просто не может найти свою оптимальную форму. Иначе как объяснить два совершенно глупейших привоза в двух матчах подряд, коих раньше за Вараном не наблюдалось.

Но это ладно! Ключевым эпизодом встречи стала первая десятиминутка второго тайма, когда игроки "Реала" включили первую космическую скорость и стали укатывать "Барселону" в газон. Почетное право забить снова предоставили Марсело, и это в какой-то мере отображает всю суть игры нынешнего королевского клуба. Ну не может гранд европейского футбола обходится голами левого защитника в трех матчах подряд в то время, когда форварды не могут ничего забить. При этом мы говорим не о невозможности создания моментов (хотя это тоже есть), а о невозможности реализовать созданное. Ярче всего эта проблема проявилась в игре против ЦСКА. Но вчера была другая история! Сразу после гола Марсело мог забивать Модрич, но попал в штангу. Этот гол полностью выровнял бы ситуацию на табло и вернул бы противостояние в исходную точку.

"Вот оно!" – скажут болельщики "Реала", но дальнейшие события матча говорили об обратном. Следующие три гола "блаугранас" доказали, что стартовый напор "Реала" был не более, чем эмоциональной вспышкой на фоне мотивационных речей Лопетеги в раздевалке. Но нет ни одной игровой причины, которая говорила бы в пользу королевского клуба. Голы Суареса и Видаля в конце просто констатировали предыдущий тезис. Отдельно стоит сказать о Луисе Суаресе, который стал первым автором хет-трика в Класико (если не считать инопланетянина Месси) после Ромарио в 1994 году.

Первые после "Барселоны"

После того, как "Барселона" вернула себе первую строчку в Ла Лиге, сразу за ней в таблице расположились "Алавес" и "Севилья". Плотность наверху все еще сумасшедшая, пятое и первое место разделяют всего 3 балла, тем интересней смотреть на то, что скромный "Алавес" опять побеждает. Соперник подопечным Абелардо попался неплохой. "Вильярреал" хоть и проваливает матч за матчем в чемпионате, но обладает очень неплохим составом, а потому каждая встреча воспринимается на уровне "ну вот сейчас точно прорвет!". Не прорвало! Хотя именно "желтая субмарина" забила первой усилиями Морено на 10 минуте. Оставшееся время игру контролировал "Алавес". По крайней мере, они создали моментов на 2 игры вперед, имея возможность победить со счетом 5:1, но матч постепенно катился к ничьей, и закончился бы так. Но финальный штурм принес успех "уничтожителям бобов"! Борха забил на последней компенсированной минуте и снова вернул "Алавес" на второе место. А "Вильярреал" 17, и всего 1 балл до зоны вылета.

Третье место лиги осталась за "Севильей", которая минимально, но очень уверенно обыграла аутсайдера "Уэску". Представители нижней части таблицы старались бодаться, и что-то у них даже получалось, но в итоге класс игроков у "нервионцев" был заметно выше. Кстати говоря, в матче снова не забил Андре Силва, который поймал "голевую засуху" на фоне того, что было в начале сезона, да и Бен Йеддер промолчал. Вместо них свое слово сказал Сарабия, который оформил дубль. После матча "Севилья" укрепилась в еще одной четверке – лучших команд Ла Лиги по среднему количеству ударов за матч. Теперь их 14,7!

Подпортить друг другу жизнь

При нормальных обстоятельствах битва "Эспаньола" и "Вальядолида" подавалась бы как матч середняка и аутсайдера. В крайнем случае – двух середняков. Но поскольку нынешняя Ла Лига аномальна, то и встреча аномально шла под лозунгом битвы двух представителей еврокубковой зоны, которые будут сражаться чуть ли не за второе место. Все же не зря "Вальядолид" имел лучшую форму в последних четырех матчах чемпионата Испании. Правда, после осечки на домашнем стадионе команда Серхио это звание потеряла, уступив его "Леванте". В любом случае, это не отменяет тот факт, что новичок в прекрасной форме и не проигрывает 5 матчей кряду.

Если описывать матч несколькими словами, то получится "хит-парад красивых голов". По-иному и не скажешь! Команды по разу поразили чужие ворота, и оба выстрела идут на первых местах по красоте во всех недельных нарезках. Первым свое слово взял форвард "Эспаньола" Борха Иглесиас, который метров с 25 зарядил так сильно и точно, что отразить удар было просто невозможно. Хозяева отыгрались только в компенсированное ко второму тайму время усилиями Даниэле Верде. Его удар со штрафного не обошелся без рикошета, но от этого не стал менее качественным, но что самое главное – нужным. В итоге два претендента дрались-дрались, пока не сравнялись и не выпали с первой четверки. Подпортили друг другу жизнь, короче говоря.

Чуть-чуть не считается

"Атлетико" Мадрид снова победил, но в первую тройку снова не проскочил. Возможно, это лишь дело времени, ведь "Алавес" все еще не внушает уверенность в своих возможностях остаться среди когорты лидеров. Но об этом говорят уже долго, а "матрасникам" все еще не хватает "чуть-чуть". Но чуть-чуть, как известно, не считается. Если взглянуть на статистику матча с "Реал Сосьедадом", то не закрадывается ни одно сомнение по поводу справедливости результата, а нарезка моментов выглядит и вовсе прекрасно. Но вот что настораживает. В последнее время за "Атлетико" по большей части забивают защитники. На выходных, например, на первый взгляд вышли Диего Годин и Фелипе Луис, в то время как Гризманн и Диего Коста не смогли пробить голкипера, имея несколько хороших возможностей.

Это ли не причина того самого "чуть-чуть", которого не хватает "Атлетико"? Ведь на данном этапе команда идет только на 10 месте в Ла Лиге по общему количеству забитых голов. Спасает только оборона, которая позволила мячу залететь в сетку ворот Облака всего лишь 5 раз. Диего Симеоне нужно заставить своих форвардов забивать, иначе в матчах с серьезными соперниками будет то же, что и с "Реалом": моменты есть – голов нет. Кстати, "Атлетико" ведь является единственным соперником (кроме "Виктории" Пльзень), который не смог забрать 3 очка у "сливочных" в период их глубокого результативного кризиса.

Триумфальные поход "Сельты"

Ничей "Валенсии" уже никого не удивишь, "сухим" матчем "Бетиса" тоже, а вот отметить "Сельту", которая не выигрывала 6 матчей подряд, а тут ее раз, да и прорвало. Соперник, стоит признаться, был более чем подходящим. "Эйбар" никак не может нащупать свою игру в текущем сезоне и пропустил уже 17 голов в 10 встречах. Итоговый выигрыш 4:0 стал реальностью благодаря хет-трику Яго Аспаса, который таким образом вместе с Кристианом Стуани из "Жироны" возглавил таблицу лучших бомбардиров чемпионата Испании. При чем если третий гол испанца получился рабочим и не случился бы без ошибки защитника, то первые два – это просто праздник какой-то, в котором вратарь был явно лишним.

Лучший игрок тура

Лучшим игроком 10 тура испанской Ла Лиги редакция SoccerNews решила признать форварда "Барселоны" Луиса Суареса, который отлично справился с своей работой и забил три гола в Эль Класико. Авторитетный портал Whoscored оценил действия уругвайца в 9,6 балла.

Лучший гол тура

В 10 туре Ла Лиги было забито немало красивых голов, которые в равной степени могут претендовать на звание лучшего, но мы решили выбрать взятие ворот в исполнении полузащитника "Вальядолида" Даниэле Верде, который отлично исполнил штрафной в компенсированное время матча с "Эспаньолом". Подкупает не только красота гола, а и момент, в который он был забит.

Сборная тура

Вратарь: Ойер Оласабаль ("Леванте").

Защитники: Серхио Роберто ("Барселона"), Джене Даконам ("Хетафе"), Диего Годин ("Атлетико"), Жорди Альба ("Барселона").

Полузащитники: Браис Мендес ("Сельта"), Борха Гарсия ("Жирона"), Рубен Рочина ("Леванте"), Сауль Ньигес ("Атлетико").

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Яго Аспас ("Севилья")

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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