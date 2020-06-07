Последний "полушанс" "Боруссии" утерян! "Бавария" раскатала "Байер" и стала на шаг ближе к математическому чемпионству

"Бавария" мчится к очередному чемпионству, имея солидное преимущество над конкурентами. Поединок с "Байером" был предпоследним серьезным барьером для "красной машины". Интрига перед матчем была, ведь Петер Босс выиграл две предыдущие встречи против "Баварии". Хозяева вышли на игру без лидера – Кай Хаверц получил мышечную травму. Ганси Флик выставил максимально прогнозируемый состав. На старте встречи "Бавария" завладела инициативой, закрепилась на чужой половине и искала подходы к воротам соперника. "Байер" играл по схеме с тремя центрбеками и агрессивными флангами, умело сдерживая натиск фаворита. На 9-й минуте Леверкузен неожиданно открыл счет. Бейли вбросил аут, а Баумгартлингер протолкнул в свободную зону на Аларио. Аргентинец воспользовался провалом в обороне гостей и расстрелял Нойера. Арбитры усмотрели офсайд, но после просмотра VAR гол засчитали.



"Аптекари" осмелели: выровняли процент владения, время от времени включали высокий прессинг. Диаби и Бейли разгоняли быстрые атаки, которые создавали для "Баварии" проблемы. Лишь в середине первого тайма Мюнхен вернул себе мяч и начал создавать моменты. "Бавария" вытаскивала оппонентов в центр поля и старалась использовать свободные зоны по линии обороны разрезными передачами. В центре внимания был Мюллер. Томас вырезал суперпас в штрафную, но Левандовски с Команом не разобрались. На 27-й минуте "Ротэн" отыгрались. Горецка запрессинговал Диаби в центральном круге, отобрал и бросил в прорыв Комана. Француз мастерски переиграл голкипера. Резкий агрессивный прессинг Горецки не удивил – он это сделал не впервые. В дебюте игры Леон аналогично выгрыз мяч и вывел на удар партнера.



При ничейном счете команды успокоились, играли довольно осторожно, обмениваясь легкими ударами. "Бавария" все же выглядела лучше и продолжала создавать остроту вертикальными передачами. Мюллер и Коман красиво разыграли, после чего Горецка с линии штрафной точным ударом в противоположный угол вывел Мюнхен вперед. "Бавария" ударно провела концовку первого тайма и могла до перерыва устроить разгром. Гнабри выскочил один на один с Градецки, однако переиграть голкипера на ближней штанге не сумел. Впрочем, в компенсированное время Киммих классным пасом из глубины подарил Сержу еще один шанс. Со второй попытки вингер забил, элегантно перебросив вратаря "Байера". Петер Босс в перерыве провел тройную замену – на поле появились Демирбай, Вирц и Уэнделл. "Байер" перестроился на 4 защитника с Драговичем в роли правого фулбэка. Леверкузен взял мяч под контроль, но построить осмысленную атаку с ударом не удавалось.



"Бавария" все попытки соперника пресекала, а также сама остро отвечала. Мюллер целил с линии штрафной в нижний угол – мяч немного разминулся с воротами. Коман и Дэвис разрывали фланг медленного Драговича. Гнабри потерял еще один шанс, пробив над "девяткой". На 66-й минуте гости сняли все вопросы о победителе. Отобрали мяч на чужой половине, создали Мюллеру свободную зону для паса, а Томас идеально вырезал на голову Левандовски. Поляк забил 30-й гол в чемпионате. Следующий матч Бундеслиги (против Гладбаха) два лидера атаки Баварии пропустят – вчера они заработали по пятой желтой карточке. "Байер" имел еще ряд моментов до финального свистка – Паулиньо и Диаби выходили почти один на один с Нойером, но качественно завершить эпизод не могли. А вот 17-летний Флориан Вирц забил дебютный гол в Бундеслиге! Забил "Баварии", Нойеру! Очень хороший дебют, надо сказать! В итоге матч завершился со счетом 2:4. "Бавария" набрала 70 очков и сделала очередной шаг к чемпионству. Впереди у мюнхенцев только один серьезный матч – с гладбахской "Боруссией". Гандикап перед конкурентами большой: +7 от Дортмунда и +11 от Лейпцига. "Байер" остался в турнирной таблице пятым – одинаковое количество баллов с Гладбахом (по 56).

У "Байера" была стратегия, но она обернулась против команды!

Петер Босс в двух предыдущих матчах обыграл чемпиона, не стесняясь немного отойти от своих принципов. Вместо агрессивного прессинга и борьбы за тотальное владение Леверкузен сдерживал "Баварию" плотным защитным блоком и делал ставку на быстрые атаки. Вчера матч начинался похоже – хозяева неоднократно убегали за спины высокой линии обороны Мюнхена. "Байер" избрал для агрессии правый фланг "Баварии", где играли относительно неповоротливые Павар и Боатенг. Аларио даже забил, воспользовавшись провалом в этой зоне. Все было бы еще лучше, если бы Диаби и Бейли, которые перегружали бровку, лучше распоряжались мячом в финальной стадии. Юный Вирц вышел на замену и проявил себя лучше их – он стал самым молодым автором гола в Бундеслиге. Однако "Бавария" также нашла подход к воротам "Байера". Гости начали вытаскивать соперников на себя, создавая разрывы в порядках "аптекарей". Чтобы сохранять компактность, весь Леверкузен должен был играть выше, в частности поднять и последнюю линию. А дальше подопечные Флика играли так, как оппонент хотел против них. Моменты создавались после вертикальных передач из глубины (не менее 5 супершансов на ворота Градецки возникли именно так). Когда на поле Алаба, Боатенг и Киммих – это гарантия изысканных забросов. Два момента Гнабри в конце первого тайма – яркий пример.

Без Хаверца было туго!

Киммих, Мюллер и Горецка провели качественный матч. С первыми двумя все понятно: Йозуа руководил атаками, Томас осуществлял фирменные рывки. Подробнее хочется остановиться на Леоне. Гол и результативная передача – следствие прекрасной игры хавбека, чьи усилия всегда остаются в тени. Горецка включал прессинг и просто уничтожал визави (так и возник гол Комана). Он 6 раз вступал в отбор – 5 из них на чужой половине. Средняя линия "Байера" выглядела бедно – если через фланги проходили неплохие атаки, то в центре "аптекари" не придумали ничего. В предыдущих матчах очень помогали открывания и оттягивание Кая Хаверца (он играл "ложную девятку"). Однако наследный принц немецкого футбола пропустил поединок из-за травмы. Если проблемы в работе с мячом можно оправдать отсутствием лидера, то бездарную игру без мяча – ни в коем случае. "Байер" пропускал голы после грубых ошибок. Горецка прессингует Диаби и в одно касание разрезает всю оборону хозяев – те абсолютно не понимают, как двигаться после потери, как располагаться позиционно. В эпизоде ​​со вторым голом ребята Босса настолько безграмотно в одиночку выпрыгивали на мяч, что потеряли между зонами троих мюнхенцев. Коман, Мюллер, Горецка, а еще Левандовски и Гнабри не встретили нормального сопротивления.

Левандовски и Мюллер всех порвали!

С чемпионством все стало понятно еще после Der Klassiker. Призрачная интрига теплилась благодаря матчам против Леверкузена и Гладбаха, которые переиграли Флика в первом круге. "Байер" в этот раз сложил оружие, "Боруссия" еще впереди, однако у "Баварии" 7 очков гандикапа за 4 тура до финиша. Без вариантов! Во втором круге "Ротэн" недобрали лишь 2 очка. Ганси Флик имеет лучшую статистику, чем Гвардиола, а Бавария установила новый рекорд результативности по итогам 30 туров – 90 голов. В среднем 3 на матч. Томас Мюллер вчера сегодня две результативные передачи и повторил рекорд Бундеслиги – 20 ассистов. Кевин де Брюйне установил это достижение в сезоне 2014/15. Роберт Левандовски забил 30-й гол в текущем чемпионате, 44-й гол в сезоне ("персонал зе бест") и 300-й в карьере на клубном уровне. Поляк в топ-форме - против "Байера" он развил скорость в 34,8 км/ч. Жаль, что следующий тур они пропускают!