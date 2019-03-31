Последний сеанс: Роналду поделился практически обнаженной фотографией в соцсетях

2 Теги ювентускриштиану роналду

Последний сеанс: Роналду поделился практически обнаженной фотографией в соцсетях

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил Instagram свою практически обнаженную фотографию.

"Последний сеанс", - написал Роналду, прикрепив фото, на котором он в одних трусах сидит на двух ваннах одновременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last session‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Скорее всего, португалец был запечатлен во время процедуры реабилитации после травмы.

Напомним, что в данный момент 34-летний форвард восстанавливается после травмы бедра.

Не пропустите: Роналду продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

АХАХАХАХАХАХА . Поза ПИДОРА. Впрочем, таких фото гомика в нете полным полно, так что не в диковинку.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я сам от себя балдею. Посмотрите мой пресс, Кетрин Майорга была просто очарованна им. А на трусы посмотрите, на них написано Кристино. Мой очень близкий друг Бадр, говорит что в этих трусах я выгляжу ещё более эротично, чем без них!

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