Последний сеанс: Роналду поделился практически обнаженной фотографией в соцсетях
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил Instagram свою практически обнаженную фотографию.
"Последний сеанс", - написал Роналду, прикрепив фото, на котором он в одних трусах сидит на двух ваннах одновременно.
Скорее всего, португалец был запечатлен во время процедуры реабилитации после травмы.
Напомним, что в данный момент 34-летний форвард восстанавливается после травмы бедра.
Не пропустите: Роналду продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения. | http://soccernews.ru
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