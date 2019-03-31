Последний сеанс: Роналду поделился практически обнаженной фотографией в соцсетях

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил Instagram свою практически обнаженную фотографию.

"Последний сеанс", - написал Роналду, прикрепив фото, на котором он в одних трусах сидит на двух ваннах одновременно.

Скорее всего, португалец был запечатлен во время процедуры реабилитации после травмы.

Напомним, что в данный момент 34-летний форвард восстанавливается после травмы бедра.

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