Последний шаг к плей-офф: "Уфа" настроена пройти "Прогресс"

"Прогресс" Нидеркорн – ФК "Уфа"

Стадион: "Жози Бартель" (Люксембург)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

16 августа футбольный клуб "Уфа" продолжит свой путь в Лиге Европы ответным матчем третьего квалификационного раунда против люксембургского "Прогресса". Первая встреча в Уфе закончилась победой подопечных Сергея Томарова со счетом 2:1. Результат позитивный, но все же он оставил некое горькое послевкусие в виде пропущенного гостевого гола. Это особо не меняет расклады перед ответной встречей, но теперь существует больше исходов, при которых "Уфа" может вылететь. Российский клуб не устраивают поражения 1:0, а также все, которые имеют разницу в 2 и больше мячей. Кроме того, 2:1 в пользу "Прогресса" переводит игру в овертайм.

Задача "Прогресса" перед матчем с "Уфой" формулируется весьма просто и конкретно – нужно выигрывать. Так что не должно стать неожиданностью, что клуб из маленькой люксембургской деревушки Нидеркорн побежит создавать опасные атаки. Наверное, именно для этого они пропустили второй тур чемпионата Люксембурга против команды "Эттельбрюк", с которой нужно было играть на этих выходных. Стоит также вспомнить, что предыдущего соперника в Лиге Европы – венгерский "Гонвед" – "Прогресс" прошел за счет домашнего матча, после поражения в Венгрии со счетом 1:0. Так что ни в коем случае не стоит недооценивать эту команду, даже несмотря на то, что она представляет карликовое государство по меркам европейского футбольного союза.

Из-за пропущенного гостевого гола "Уфа" не сможет чувствовать себя комфортно в Люксембурге, так что первоочередная задача команды Томарова в сегодняшнем матче – забить. Хотя бы один! А дальше можно будет ловить "Прогресс" на контратаках. Благо, "Уфа" имеет исполнителей, в технический арсенал которых входит функция "убежать". Это касается в первую очередь Слая, который провел хороший матч против представителей Нидеркорна в Уфе: забил гол и отдал результативную передачу.

Последний матч "Уфы" в РПЛ против "Краснодара" был проигран и оставляет некоторые вопросы перед выездом в Люксембург. Команда выступила ненамного хуже, но пропустила гол на 86 минуте. Первое, что приходит на ум после подобного ослабления хватки в конце, – усталость. Проблема вполне вероятная, ведь "Уфе" впервые приходится чередовать встречи чемпионата с Еврокубками. А особой глубины состава у российской команды нет. Хватит ли их на матч с "Прогрессом"? Думаем, что да. А вот как дальше…

В следующем раунде победитель пары "Уфа" – "Прогресс" встретится с триумфатором битвы между шотландским "Рейнджерс", которым руководит Стивен Джеррард, и словенским "Марибором". В первом матче футболисты из Глазго победили со счетом 3:1, так что вполне вероятно, что именно "Рейнджерс" выйдет в раунд плей-офф.

Интересные факты перед противостоянием "Прогресса" и "Уфы"

До сезона 2015/16 последнее выступление "Прогресса" в еврокубках датировано сезоном 1982/83.

В последних шести матчах "Прогресс" потерпел четыре поражения, три из которых приходятся на матчи Лиги Европы.

"Прогресс" из Нидеркорна не играет вничью в Лиге Европы уже десять матчей подряд. Последний раз команда сыграла вничью в 2015 году в первом отборочном раунде против ирландского "Шемрок Роверс" (0:0).

"Прогресс" еще никогда не забивал более двух голов в одном еврокубковом матче.

"Уфа" не проиграла ни одного матча Лиги Европы в своей истории.

Ориентировочные составы

"Прогресс": Флаус – Гоброн, Холл, Мартинс, Маркес – Мутш, Карайер – Тилль, Франсуаза, де Алмейда – Карапетян.

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Тумасян, Йокич – Ванек, Салатич, Карп – Фатаи, Слай.

Прогноз на матч "Прогресс" – "Уфа"

Подопечные Сергея Томарова очень хорошо показали себя в первом матче (по крайней мере в первом тайме) с "Прогрессом", создали уйму моментов, которые не смогли реализовать, так что, если "Уфа" обойдется без грубых ошибок в ответной встрече, то можно будет паковать чемоданы на раунд плей-офф. Однако, учитывая, что на каждой из стадий Лиги Европы этого сезона парни из Нидеркорна непременно побеждают в одном из матчей, не стоит предполагать, что встреча пройдет гладко. Скорее всего, будут драться, пока не сравняются. Ориентировочный счет встречи – 1:1.

Букмекеры, однако, ставят на победу "Уфы". Коэффициент на триумф подопечных Томарова – 2,5. Немного менее вероятной считается ничья – 3,05. Выигрыш представителей Люксембурга котируется на уровне 3,3.

Игорь Малиенко | soccernews.ru