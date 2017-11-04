Последний шанс Билича: "Вест Хэм" принимает "Ливерпуль"
"Вест Хэм" – "Ливерпуль"
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Нил Суорбрик
Субботняя программа 11-го тура английской Премьер-Лиги закроется весьма интересным противостоянием в Лондоне, где местный "Вест Хэм" примет "Ливерпуль". А любопытен он хотя бы тем, что матчи между лондонцами и мерсисайдцами всегда выходят очень яркими, с множеством забитых голов. Например, в прошлом сезоне "молотобойцы" удивили всех, отобрав очки у "красных" на "Энфилде", но уже во втором круге очень огорчили, в одни ворота проиграв перед глазами собственных болельщиков со счетом 4:0.
Поединок обещает быть бескомпромиссным. Обеим командам нужна только победа. "Ливерпулю" необходимо добирать очки, которые они уже успели вдоволь растранжирить по ходу сезона, чтобы приблизиться к лидерам и ввязаться в борьбу за топ-4. "Вест Хэму", в свою очередь, нужно вытаскивать себя из ямы, в которую они сами себя зарыли, псоле 10 туров набрав всего девять очков. В общем, матч против "красных" можно считать ключевым для главного тренера лондонцев Славена Билича. Хорватский специалист еще с прошлого сезона висит на волоске и уволен он до сих пор только потому, что недавно "Хаммерс" удалось пройти "Тоттенхэм" в Кубке лиги. Зато уже на прошлых выходных "Вест Хэм" снова взялся за свое, умудрившись на последних секундах упустить три очка в схватке с аутсайдером "Кристал Пэлас".
Стоит отметить, что на данном этапе, как у одних, так и у других имеются серьезные кадровые проблемы. Славен Билич не может рассчитывать на травмированных Антонио, Байрэма, Коллинза, Фонте и также дисквалифицированного Сабалету. Юрген Клопп продолжает страдать от потери таких исполнителей, как Мане, Лаллана, Клайн, к которым с недавнего времени присоединились Коутиньо, Вейналдум и Ловрен.
Интересные факты противостояния "Вест Хэма" и "Ливерпуля":
Ни один из последних 12 матчей между командами на домашнем стадионе не завершился вничью. 4 победу на счету лондонцев против 12 – у ливерпульцев.
В прошлом сезоне встреча "Вест Хэма" и "Ливерпуля" на "Олимпийском" завершилась разгромом команды Славена Билича со счетом 4:0.
Любопытно, но все 41 мяча Чичарито в АПЛ были забиты из пределов штрафной площади. По этому показателю мексиканца опережает только Тим Кэхилл, отличившийся 56 раз.
Филиппе Коутиньо забил три гола и отдал столько же результативных передач в последних пяти матчах против "Вест Хэма" во всех соревнованиях.
Ориентировочные составы на игру:
Вест Хэм: Харт, Райс, Куяте, Огбонна, Фернандеш, Обьянг, Нобл, Кресуэлл, Лансини, А. Айю, Кэрролл
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Морено, Джан, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Старридж
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль":
Несмотря на то, что обе команды в текущем сезоне выступают крайне нестабильно, "Ливерпуль" все же является фаворитом встречи. Букмекеры не сомневаются в победе мерсисайдского клуба, о чем свидетельствует коэффициент 1.62. В то время, как выигрыш "Вест Хэма" в среднем оценивается в 5.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4