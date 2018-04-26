Последний шанс для двоих: "Арсенал" в Лондоне принимает "Атлетико"

"Арсенал" – "Атлетико"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Клеман Турпен (Франция)

Поздним вечером на "Эмирейтс" в первом полуфинальном поединке лондонский "Арсенал" примет мадридский "Атлетико". Данная пара выглядит намного статусней, нежели та, в которой сойдутся "Марсель" и "Зальцбург". Многие специалисты не сомневаются, что победитель еврокубка выйдет именно из англо-испанского противостояния. Что интересно, для обеих команд Лига Европы – это единственный турнир в текущем сезоне, где еще можно взять трофей.

"Арсенал" сейчас находится в специфической ситуации. Уже точно известно, что летом в клубе произойдет смена наставника – и сам Венгер, и клуб официально об этом объявили. Теперь французский ветеран тренерского цеха постарается уйти красиво, с победой. И другого варианта, кроме как взять Лигу Европы, у него нет. В качестве козыря у него будет прекрасная форма подопечных.

Хотя в последних играх в этом вопросе возникли сомнения –"канониры" проигрывали в 2 гола ЦСКА, но успели исправить положение, после чего уступили "Ньюкаслу". Впрочем, в минувшее воскресенье "Арсенал" уверенно разобрался с "Вест Хэмом", хотя и дожал противника только в последние 10 минут. Примечательно, что результат сделали Рэмзи (гол + пас) и Ляказетт (дубль). К слову, это была седьмая победа подопечных Арсена Венгера за девять последних матчей при всего одном поражении. На своем поле лондонский клуб выиграл шесть последних матчей во всех турнирах с общим счетом 20:5, хотя перед этим он проиграл в родных стенах три матча подряд, забив лишь один мяч и пропустив восемь.

"Атлетико" в чемпионате еще не гарантировал себе вторую позицию, однако единственный трофей, которым команда может пополнить свой музей – это Лига Европы. Свой еврокубковый поход мадридцы начинали в Лиге Чемпионов. Единственный вывод от их игры в этом турнире – планка противостояний с топовыми клубами у "матрасников" в этом году, по сравнению с прошлыми сезонами, заметно снизилась. В компании с "Челси", "Ромой" и "Карабахом" команда Диего Симеоне заняла только третье место и билет в Лигу Европы.

А вот во втором по значимости еврокубке "Атлетико" пока что не имеет проблем. В плей-офф Лиги Европы, на пути в полуфинал, мадридский клуб прошел "Копенгаген", "Локомотив" и "Спортинг", одержав пять побед в шести встречах. Стоит отметить, что в составе "матрасников" предстоящую игру пропустят два ключевых защитника – Хуанфран и Филиппе Луис.

Между собой же клубы никогда не пересекались в официальных матчах.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Атлетико":

Победная домашняя серия "Арсенала" длится 6 игр

"Атлетико" выиграл на выезде в Лиге Европы в шести из семи последних матчей, уступив лишь "Спортингу"

"Арсенал" в шести предыдущих домашних встречах забивал больше одного гола

"Атлетико" пропускал в гостях в восьми поединках кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Чех – Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Ремзи, Уилшир, Озиль, Уэлбек, Ляказетт.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Савич, Годин, Эрнандес, Томас, Сауль, Коке, А.Корреа, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Атлетико":

"Арсенал" очень близок к тому, чтобы провести свой худший сезон за последние 23 года. Однако на финише "канониры" на ходу, а дома способны обыграть практически любого соперника. У "Атлетико" сейчас, пожалуй, самый сильный состав в Лиге Европы. У команды Диего Симеоне одна из самых сильных защитных линий, а в атаке Коста и Гризманн регулярно используют свои шансы. Тем не менее, в Лондоне "Арсенал" должен выглядеть предпочтительнее.

В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают минимальное превосходство англичанам. Так на победу команды Арсена Венгера предлагается коэффициент 2.60 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.25 баллов. Победа же гостей равна коэффициенту 2.90.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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