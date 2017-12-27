Последний шанс для Гаттузо: "Милан" сразится с "Интером" в Кубке Италии
"Милан" – "Интер"
Стадион: "Сан-Сиро"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Марко Гуида
Совсем недавно "Милан" снял с должности главного тренера Виненцо Монтеллу и назначил на ответственный пост Дженарро Гаттузо, у которого не было большого тренерского опыта. Это уже не первый случай за последнее время, когда красно-черные пытаются привлечь к тренерской работе своих бывших игроков, пока результаты оставляют желать лучшего. Леонардо, Зеедорф, Индзаги, Брокки. Все они не проработали больше одного сезона, показывая плачевные результаты. Схожая участь может постигнуть и Гаттузо, вполне вероятно, руководство "Милана" отправит его в отставку в случае поражения от "Интера" в Кубке Италии. Дженнаро опустил клуб на 11 место в турнирной таблице, при нем команда подарила одно очко "Беневенто", который после этого снова начал свою серию из поражений. Также "Милан" проиграл один матч в Лиге Европы и две игры в Серии А (0:3 еще одному аутсайдеру "Вероне" и 0:2 "Аталанте"). Выиграть удалось только у все той же "Вероны" в Кубке и у "Болоньи" в чемпионате.
"Интер" бодро начал чемпионат, хотя этого от него никто не ожидал, многие перед началом сезоне больше ставили на другой миланский клуб. Однако черно-синие приятно удивили, команда не демонстрировала искрометный футбол, но при этом благодаря характеру исправно набирала очки, прекрасно проявлял себя лидер команды Икарди, быстро влились в новый коллектив новички Весино и Валеро. "Интер" сумел продержаться без поражений до 17 тура, причем отстоять ничью удалось и в играх с "Ювентусом" и "Наполи", однако затем команду все же настиг кризис. Клуб из Милана проиграл "Удинезе" и "Сассуоло", теперь "черно-синим" необходимо реабилитироваться в дерби.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 219 очных встреч: 78 побед у "Интера", 75 – у "Милана", 66 ничьих.
В текущем сезоне "Интер" выиграл у "Милана" 3:2 благодаря хет-трику Икарди. В прошлом – команды дважды сыграли 2:2.
"Интер" семь раз побеждал в Кубке и еще шесть раз проигрывал в финале. Последняя победа датирована 2011 годом. У "Милана" пять побед и восемь поражений в финале. Последний раз завоевать Кубок удалось в 2003 году.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.
"Интер": Паделли, Нагатомо, Шкриньяр, Раноккья, Канселу, Гальярдини, Весино, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.
Прогноз на матч:
"Милану" очень нужна победа, Гаттузо наверняка хочет сохранить работу, но смогут ли футболисты победить на заказ? "Интер" – самый серьезный соперник, который встретился на пути Дженнаро, более слабые команды доставляли ему и его команде большие проблемы. Номинальные гости – фавориты, им также нужно вернуться на победный путь, поэтому они наверняка постараются выложиться в дерби.
Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 2.40 , на "Милан" – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1