Последний шанс для Гаттузо: "Милан" сразится с "Интером" в Кубке Италии

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Последний шанс для Гаттузо: "Милан" сразится с "Интером" в Кубке Италии

"Милан" – "Интер"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Гуида

Совсем недавно "Милан" снял с должности главного тренера Виненцо Монтеллу и назначил на ответственный пост Дженарро Гаттузо, у которого не было большого тренерского опыта. Это уже не первый случай за последнее время, когда красно-черные пытаются привлечь к тренерской работе своих бывших игроков, пока результаты оставляют желать лучшего. Леонардо, Зеедорф, Индзаги, Брокки. Все они не проработали больше одного сезона, показывая плачевные результаты. Схожая участь может постигнуть и Гаттузо, вполне вероятно, руководство "Милана" отправит его в отставку в случае поражения от "Интера" в Кубке Италии. Дженнаро опустил клуб на 11 место в турнирной таблице, при нем команда подарила одно очко "Беневенто", который после этого снова начал свою серию из поражений. Также "Милан" проиграл один матч в Лиге Европы и две игры в Серии А (0:3 еще одному аутсайдеру "Вероне" и 0:2 "Аталанте"). Выиграть удалось только у все той же "Вероны" в Кубке и у "Болоньи" в чемпионате.

"Интер" бодро начал чемпионат, хотя этого от него никто не ожидал, многие перед началом сезоне больше ставили на другой миланский клуб. Однако черно-синие приятно удивили, команда не демонстрировала искрометный футбол, но при этом благодаря характеру исправно набирала очки, прекрасно проявлял себя лидер команды Икарди, быстро влились в новый коллектив новички Весино и Валеро. "Интер" сумел продержаться без поражений до 17 тура, причем отстоять ничью удалось и в играх с "Ювентусом" и "Наполи", однако затем команду все же настиг кризис. Клуб из Милана проиграл "Удинезе" и "Сассуоло", теперь "черно-синим" необходимо реабилитироваться в дерби.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 219 очных встреч: 78 побед у "Интера", 75 – у "Милана", 66 ничьих.

В текущем сезоне "Интер" выиграл у "Милана" 3:2 благодаря хет-трику Икарди. В прошлом – команды дважды сыграли 2:2.

"Интер" семь раз побеждал в Кубке и еще шесть раз проигрывал в финале. Последняя победа датирована 2011 годом. У "Милана" пять побед и восемь поражений в финале. Последний раз завоевать Кубок удалось в 2003 году.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.

"Интер": Паделли, Нагатомо, Шкриньяр, Раноккья, Канселу, Гальярдини, Весино, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.

Прогноз на матч:

"Милану" очень нужна победа, Гаттузо наверняка хочет сохранить работу, но смогут ли футболисты победить на заказ? "Интер" – самый серьезный соперник, который встретился на пути Дженнаро, более слабые команды доставляли ему и его команде большие проблемы. Номинальные гости – фавориты, им также нужно вернуться на победный путь, поэтому они наверняка постараются выложиться в дерби.

Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 2.40 , на "Милан" – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
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