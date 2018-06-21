Последний шанс для "инков": Франция сыграет с Перу во втором туре группы "С"

Франция – Перу

Стадион: "Центральный" (Екатеринбург)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Мохаммед Мохаммед (ОАЭ)

Группа "С" продолжится двумя матчами в четверг, в одном из которых фавориты мундиаля 2018 французы сойдутся с непредсказуемыми перуанцами. Первый тур этого квартета показал нам две следующие вещи: (а) Франция может упереться в организованную оборону и не выиграть, а (б) сборная Перу вполне способна обыгрывать прагматичных европейцев, если покажет хорошую реализацию. В первом туре все эти вещи в той или иной мере присутствовали, но в первом случае Погба "взорвал" игру "галльских петухов" и своими активными действиями обеспечил разницу, а во втором "инки" не реализовали несколько прекрасных моментов в поединке с датчанами и поплатились, пропустив гол после чуть ли не единственной ошибки в обороне.

Матч Франции и Перу будет интересен тем, что команды уже узнают результат первого матча Дании против Австралии. Именно та встреча во многом решит дальнейшие расклады в группе. Пока ситуация выглядит так: Франция и Дания – по 3 очка, Австралия и Перу – ноль очков. Если Дания обыграет "соккеруз", то любой исход второй встречи, кроме победы Перу, отправит южноамериканцев домой уже после группового этапа. Но если команда Рикардо Гареки вдруг покажет чудеса реализации о "обует" французов, ее шансы возрастут при любом исходе параллельной встречи, ведь в последнем туре для перуанцев все будет зависеть от них самих и от исхода матча с "соккеруз". В любом случае, нужно хорошенько потренироваться, чтобы не покинуть турнир уже после второго тура.

Все описанное выше – лишь расклады, ведь понятно, что команда Дидье Дешама вряд ли захочет отпускать свой выход в плей-офф. Да, если "галльские петухи" обыграют Перу, они автоматически оформят выход в 1/8 финала. Третий тур лишь решит какое место в итоге займут французы: первое или второе! Но если поражение и случится (с оглядкой на матч латиноамериканской Мексики и европейской машины в лице Германии), то победа над датчанами в последнем туре снова поставит все на свои места. Тут уж главное не повторить судьбу мундиаля 2010, когда в последнем матче "трехцветные" неожиданно проиграли аутсайдеру в лице ЮАР и покинули турнир. Но уже спустя 8 матч с Австралией показал, что этого, по идее, случится не должно.

До Чемпионата Мира в России сборные Перу и Франции дважды встречались между собой, однако оба матча случились еще в ХХ веке. В 1960 году в рамках Олимпийский игр "трехцветные" обыграли "инков" со счетом 2:1. А уже через 22 года сборная Перу праздновала победу в товарищеском матче – 1:0. Таким образом, следующий поединок выведет одну из сборных вперед в их историческом противостоянии. А в случае ничьи, еще один результат будет добавлен в статистику встреч этих команд.

Если в сегодняшнем матче не случится ничего сверхъестественного, вроде удаления или быстрого гола Перу, то тактика обеих команд представляется предельно понятно: Франция попробует взять мяч в свои ноги и организовывать позиционные атаки, которые время от времени будут перерастать в быстрые, и надеяться на индивидуальное мастерство таких исполнителей, как Поль Погба или Антуан Гризманн. Ну а Перу, безусловно, сыграет на своих сильных сторонах в лице скорости и техники, и постарается организовать быстрые контратаки, которые должен будет завершить ветеран и лучший игрок "инков" Паоло Герреро. Уже в 18:00 зрители будут иметь возможность увидеть чья же тактика окажется более действенной!

Интересные факты перед противостоянием Франции и Перу

Франция и Перу еще никогда не встречались между собой в рамках Чемпионатов Мира. Но при этом данные сборные успели провести между собой две встречи: одна завершилась в пользу французов (1960 год – 2:1), вторую выиграли перуанцы (1982 год – 1:0).

Шесть из последних восьми матчей Франция закончила из как минимум одним пропущенным голом.

Шесть из последних восьми матчей сборная Перу закончила без пропущенных голов. Перед прошлым матчем с Данией, последний раз "инки" пропускали 28 марта в победной встречи против Исландии (3:1).

Перу и Франция – две единственные страны, которые принимали участия в первом мундиале 1930 года и сойдутся между собой на групповом этапе Чемпионата Мира 2018 года.

Франция не проигрывает уже семь матчей Чемпионате Мира против южноамериканских команд. Последний раз "галльские петухи" проиграли представителям КОНМЕБОЛ на мундиале еще в 1978 году в матче против Аргентины (2:1).

Три из последних четырех матчей французов и представителей КОНМЕБОЛ на Чемпионатах Мира закончились в безголевую ничью.

Сборная Перу не выигрывает уже 7 матчей на Чемпионатах Мира. Последний раз "инки" побеждали на мундиале еще в 1974 году, когда на групповом этапе разгромили Иран 4:1.

Последним игроком, который забивал за Перу в рамках Чемпионатов Мира, был Гильермо Ла Роса, который отличился на групповом этапе 1982 в матче против Польши. Ту встречу "инки" проиграли со счетом 5:1.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Канте, Матюиди – Дембеле, Мбаппе, Гризманн.

Перу: Гальесе - Родригес, Трауко, Рамос, Адвинкула - Йотун, Тапия – Куэва, Флорес, Фарфан – Герреро.

Прогноз на матч

Учитывая предматчевые расклады, становится очевидно, что Франция не отдаст эту игру и попробует оформить поездку в плей-офф уже сегодня. Интрига лишь в том, не нарвутся ли "галльские петухи" на плотную оборону перуанцев и какой-нибудь голевой забег Фарфана. Если же нет, то индивидуальное мастерство Гризманна, Погба и Мбаппе должно решить исход матча именно в пользу французов. И вполне возможно, что исход встречи решит только один гол.

Букмекеры отдают предпочтение Франции. Ее победа оценивается в 1,6. Ничья и победа Перу, по их мнению, намного менее вероятны. Коэффициент на ничейный исход – 4,1. В случае победы "инков" поставленные деньги можно приумножить в 6,5 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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