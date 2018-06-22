Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Бразилия – Коста-Рика

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 15:00

Главный арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Второй тур группы "Е" откроет матч между двумя командами, которые в предыдущих матчах свои очки явно недополучили. Бразилия неплохо давила швейцарцев, но в конечном итоге добыла лишь ничью, а Коста-Рика хоть и пыталась что-то противопоставить сербам, но Коларов вовремя (для Сербии!) расчехлил свою пушку и поставил на колени сборную из небольшого североамериканского государства. История встреч "селесао" и "лос тикос" довольно богата. Команды сыграли между собой 11 матчей, 2 из которых произошли во время Чемпионата Мира, что, на самом деле, достаточно много, учитывая, что костариканцы приехали на свой пятый мундиаль. Но особых успехов "лос тикос" не добились. На Чемпионатах Мира 1990 и 2002 они методично проиграли бразильцам с общим счетом 6:2, а если брать во внимание все 11 игр, то Коста-Рика выиграла всего 2 матча. И это было еще в незапамятные 1960 и 1995 годах. Все остальные встречи остались за "селесао". Интересно, что первый матч между этими командами случился еще в 1957 году. Тогда Бразилия оказалась гораздо сильнее – 7:1.

Расклады в группе "Е" достаточно простые. Сербия лидирует – 3 очка. Бразилия и Швейцария имеют по одному баллу. Коста-Рика очков, как не сложно догадаться, не набрала. Таким образом мы имеем весьма незатейливую картину: в случае поражения от "селесао" Коста-Рика точно покинет турнир. В случае ничьей могут быть варианты. Нужно, чтобы в параллельном матче Сербия обыграла Швейцарию, тогда в последнем туре костариканцы могут надеяться на финальный успех в случае своей победы над Швейцарией и невыигрыша Бразилии у Сербии. Звучит достаточно фантастически, не правда ли? Так что тренеру "лос тикос" Оскару Рамиресу стоит подумать о том, как бы взять, да и обыграть "селесао".

В случае с Бразилией ситуация намного проще. Победа позволит подопечным Тите ориентироваться в последнем туре только на свой матч с Сербией, и не оглядываться на результат параллельной встречи. Иной другой исход не отправит бразильцев домой, но заставит их хорошенько понервничать за результат матча Швейцарии и Коста-Рики. Но этот исход "селесао" не подходит совершенно, ведь оказаться не хозяином ситуации во время последнего тура – это уже трагедия.

Чего же ждать от матча Бразилия – Коста-Рика? Конечно же, стандартной ситуации, когда явный фаворит принимает аутсайдера, а именно постоянного натиска "селесао" и контратакующей игры "лос тикос". Данная концепция не очень вяжется с безбашенным футболом Коста-Рики, однако: (а) первый матч с Сербией показал, что на этом Чемпионате Мира североамериканцы не такие уж и безбашенные, а (б) история показывает, что играть в открытый футбол с Бразилией – это самоубийство. Последнее правило доказывает сама Коста-Рика и ее игра с "селесао" на Чемпионате Мира 2002. Тогда "лос тикос" решили сыграть с Бразилией в настоящую перестрелку и получили 5 мячей. Вероятнее всего, Оскар Рамирес учтет этот факт при подготовке команды к сегодняшнему матчу.

Интересные факты перед противостоянием Бразилии и Коста-Рики

Бразилия и Коста-Рика дважды играли между собой в рамках Чемпионатов Мира: обе встречи произошли на стадии группового этапа - в 1990 и 2002 годах. В обеих встречах победила Бразилия (1990 год – 1:0, 2002 год – 5:2).

Коста-Рика не забивала в трех из 4 последних матчей на мундиалях. Последний раз "лос тикос" "расписывались" в воротах Греции в 1/8 финала Чемпионата Мира 2014.

Бразилия не выигрывает 4 из 5 последних матчей на мундиалях. Последняя победа "селесао" в основное время пришлась на матч 1/4 финала Чемпионата Мира 2014 против Колумбии, который завершился со счетом 2:0. К тому же, во всех 4 невыигранных матчах Бразилия непременно пропускала.

В последних 10 матчах сборная Коста-Рики потерпела 7 поражений.

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес играл в против Бразилии на первом для "лос тикос" Чемпионате Мира 1990 года. Интересно, что в тренерском штабе сборной Бразилии находится еще один футболист, который принимал участие в том матче – Клаудио Таффарел.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Данило, Силва, Миранда, Марсело – Паулиньо, Каземиро, Коутиньо – Виллиан, Неймар, Жезус.

Коста-Рика: Навас – Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво – Борхес, Гусман, Руис, Боланьос – Уренья.

Прогноз на матч

Безусловно, Бразилия просто так не отдаст матч Коста-Рике, учитывая, что, формально, права на ошибку у "селесао" уже нет. Так что единственный результат, который стоит ожидать – победа Бразилии. Но, конечно, нельзя утверждать, что встреча будет феерической и команды порадуют зрителей фантастическим количеством голов. Учитывая тенденции нынешнего турнира, мы можем ожидать один или два гола. Ну а если получится больше, то Бразилия опять станет главным фаворитом турнира! А то после Швейцарии разговоры об этом как-то поутихли.

Букмекеры оценивают победу Бразилии в низкие 1,25. Коэффициент на ничью – 6,6. У Коста-Рики, по мнению букмекеров, никаких шансов – 16,1.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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