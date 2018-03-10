Последний шанс для нервионцев: "Севилья" в центральном матче тура сыграет с "Валенсией"

"Севилья" – "Валенсия"

Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Риккардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

В одном из поединков 28-го тура испанской Ла Лиги на "Рамон Санчес Писхуан" встретятся "Севилья" и "Валенсия". Этот матч имеет важнейшее турнирное значение. На данный момент нервионцы идут пятыми в турнирной таблице и отстают от занимающих четвертую строчку "летучих мышей" на 8 очков. В случае победы "Севильи" борьба за одну из путевок в Лигу Чемпионов вспыхнет с новой силой. Однако если победы добьются гости, то четверка сильнейших команд Примеры сформируется, скорее всего, окончательно и вряд ли кто-то вклиниться в их спор.

"Севилья" крайне нестабильно играет в этом сезоне в целом, и в домашних матчах в частности. К примеру, нервионцам удалось выиграть всего два из шести последних матчей в родных стенах при таком же количестве ничейных результатов и паре поражений. Причем в обоих проигранных матчах команда Винченцо Монтеллы пропускала по пять голов.

В прошлом туре "Севилья" обыграла на своем поле "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0 с голами Муриэля и Васкеса. Это была ее вторая подряд победа без пропущенных голов. А еще субботний матч против "Валенсии" будет своеобразной репетицией для нервионцев перед поездкой в Манчестер. Матч во вторник против "Манчестер Юнайтед" имеет большой приоритет, ведь после сухого ничейного результата в первом матче севильцы сохраняют хорошие шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

"Валенсия" во втором отрезке сезона демонстрирует хороший уровень футбола. Стабильные результаты приносят плоды и не могут не радовать болельщиков "летучих мышей". При всех финансовых проблемах клуба подопечные Марселино смогли закрепиться в зоне Лиги чемпионов и отстают от действующего чемпиона "Реала" на одно очко. Заслуга таких результатов лежит на главном тренере команды, который нашел как построить атакующее взаимодействие Дзадзы и Санти Мины, которые забили на двоих уже более двадцати голов.

"Валенсия" тоже победила в прошлом туре, переиграв дома со счетом 2:0 "Бетис". «Летучие мыши» не проигрывают пять матчей подряд, выиграв четыре из них. И в каждом победном поединке они забивали больше одного мяча. На выезде команда Марселино выиграла только два из семи последних матчей, проиграв четыре раза. Тем не менее, вполне может рассчитывать на хороший результат в предстоящей игре с прямым конкурентом.

Интересные факты противостояния "Севильи" и "Валенсии":

В родных стенах "Севилья" не проигрывает "Валенсии" с мая 2004 года

В последних семи матчах нервионцы потерпели одно поражение

Беспроигрышная серия "Валенсии" насчитывает 5 матчей

В Примере "Севилья" забивает в восьми матчах кряду

Матч первого круга завершился победой "Валенсии" со счетом 4:0

Ориентировочные составы на игру:

"Севилья": Рико – Лайюн, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Сарабия, Х.Корреа, Муриэль.

"Валенсия": Нето – Везу, Паулиста, Мурильо, Гайя, Кондогбия, Парехо, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго.

Прогноз на матч "Севилья" – "Валенсия":

"Севилья" не проигрывает "Валенсии" во всех турнирах дома 16 матчей подряд, одержав в них 12 побед. Однако нервионцам придется решать непростую задачу: одержать победу над "летучими мышами" и сохранить силы на ответный поединок против "Манчестер Юнайтед". А может команда Винченцо Монтеллы пожертвует одной из этих встреч. У "Валенсии" ситуация проще, подопечных Марселино устроит и ничья. А значит гости будут играть раскованнее.

Тем удивительнее, что букмекеры отдают большое превосходство нервионцам. Так на победу севильского клуба предлагается коэффициент 2.10 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.60 баллов. Фактически также и победа – коэффициент 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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