Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
"Бенфика" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Эштадиу да Луш" (Лиссабон, Португалия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Лидер группы "А" – "Манчестер Юнайтед" в третьем туре Лиги чемпионов будет гостить на "Эштадиу да Луш". Команда Жозе Моуринью проэкзаменует лиссабонскую "Бенфику", которая на данный момент не имеет очков. Для португальцев это будет последний шанс остаться в числе претендентов на выход из группы. Ведь следующие два матча "орлы" проведут на выезде – в Манчестере и Москве, где даже очко добыть будет невероятно сложно.
Предстоящая встреча станет 10-й в истории взаимоотношений двух команд. По итогам предыдущих встреч манкунианцы имеют большой перевес. Достаточно сказать, что португальский клуб лишь однажды побеждал "красных дьяволов". Было это еще в декабре 2005 года. Последний раз команды пересекались между собой на групповом этапе сезона 2011/12 г.г. Тогда оба матча завершились ничьей – 2:2 (в Манчестере) и 1:1 (в Лиссабоне).
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Бенфика" провалила стартовые матчи группы. В первом туре португальский чемпион проиграл дома московскому "ЦСКА" (1:2), после чего получил на выезде от "Базеля" пять сухих мячей. Что касается "Манчестер Юнайтед", то англичане обе победы в группе одержали с крупным счетом. Ни "Базель" (0:3), ни ЦСКА (1:4) не смогли оказать должное сопротивление команде Жозе Моуринью. В общем, набравшие ход манкунианцы имеют хороший шанс решить вопрос путевки в следующий раунд соревнований уже после двойного спарринга с "Бенфикой".
Накануне очной встречи, команды сыграли на внутренней арене. Так "орлы" в рамках 3-го раунда Кубка Португалии со счетом 1:0 переиграли скромный "Ольяненси". А вот у "Манчестер Юнайтед" соперник был куда сложнее и принципиальнее. В итоге "красные дьяволы" удержали ничью против "Ливерпуля", продолжая находиться на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.
В домашней игре Руи Витория не сможет рассчитывать на травмированных Жулио Сезара и Элизеу, плюс дисквалифицированного Андре Алмейда. У Жозе Моуринью проблем с составом куда больше. В Португалии точно не смогут сыграть Поль Погба, Маркус Рохо, Маруана Феллаини, Майкл Каррик и Эрик Байи.
Интересные факты противостояния "Бенфики" и "Манчестера Юнайтед":
В 9 матчах против манкунианцев "Бенфика" выигрывала только раз
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает 11 встреч кряду
"Бенфика" уступила в обоих матчах группы
Последняя дуэль команд датирована ноябрем 2011 года (2:2 в Манчестере)
Ориентировочные составы на игру:
"Бенфика": Варела – Перейра, Луизао, Лопес, Гримальдо, Пицци, Фейса, Живкович, Серви, Хименес, Сеферович.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Линделёф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Матич, Рэшфорд, Мата, Мхитарян, Лукаку.
Прогноз на матч "Бенфика" – "Манчестер Юнайтед":
"Бенфика" в текущем сезоне выглядит не лучшим образом. В 8 матчах осени "орлы" одержали три победы, при двух ничьих и трёх поражениях. Не самые сильные показатели, как для гранда португальского футбола. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в 11 последних встречах, одержав 9 побед и дважды сыграв вничью. Команда Моуринью агрессивно и результативно играет в атаке, и надежна в обороне. Англичане практически не имеют слабых мест. В 5 играх на выезде в этом сезоне "красные дьяволы" одержали 3 победы и дважды сыграли вничью.
Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.81. Успех "орлов" оценивается куда скромнее – коэффициент 4.80. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 3.60).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|3
|2
|4
|Карабах
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1