Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

"Герта" – "Заря"

Стадион: "Олимпиаштадион" (Берлин, Германия)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Спустя две недели "Герту" и "Зарю" ожидает повторное противостояния в группе "J" Лиги Европы. Первое, проходившее во Львове, завершилось в пользу украинского клуба со счетом 2:1. Турнирная ситуация в квартете такова, что хозяевам поля обязательно нужно побеждать. Иначе о шансах побороться за одну из путевок в следующий раунд не может идти и речи.

Еще до старта группового этапа испанскому "Атлетику" и немецкой "Герте" отводилась роль фаворитов квартета. Однако на деле все оказалось иначе. Тон в группе задают шведский "Эстерсунд" и луганская "Заря". Виной всему невыразительная игра команд из топ-чемпионатов.

Берлинцы в последнее время пребывают в глубоком кризисе. Лишь в крайнем туре немецкой Бундеслиги им удалось прервать затянувшуюся безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей. Переиграла "старая дама" в родных стенах хромающий на обе ноги "Гамбург" (2:1), причем уверенной эту победу назвать сложно. Подопечные Паля Дардаи смогли немного улучшить свое положение в местном чемпионате, но пересечь экватор турнирной таблицы им пока не удается.

В Лиге Европы ситуация еще более катастрофическая. С одним набранным пунктом "Герта" разместились в подвале турнирной таблицы. У них остается последний шанс вернуться в борьбу за путевку в плей-офф. Даже в родных стенах команда, носящая статус домашней, не блещет в нынешнем сезоне. В лазарете находятся форвард Юлиан Шибер, правый вингер Мэтью Лекки, центральный полузащитник Владимир Дарида и опорник Фабиан Лустенбергер. Не сыграет дисквалифицированный нападающий Ведад Ибишевич.

"Заря" после двух кряду побед уже не выглядит так обреченно в этой группе, как это было на старте сезона. Команда комфортно себя чувствует на всех фронтах. Даже вылетев из Кубка Украины, она продемонстрировала футбол высокого уровня. Луганчане, оставшись в меньшинстве, создали немало проблем донецкому "Шахтеру", уступив лишь в дополнительное время (3:4). В украинской Премьер-лиге "черно-белые" не проигрывали в крайних шести турах, благодаря чему им удалось на расстояние двух побед подобраться к привычной для себя третьей позиции. Немного расслабились подопечные Юрия Вернидуба в последнем матче с "Александрией" (2:2), так позволили сопернику отыграться с 0:2. Не стоит сомневаться, что наставник приведет в чувство своих подопечных. В предстоящей встрече луганчане будут предельно концентрированы.

Интересные факты противостояния "Герты" и "Зари":

На выезде "Заря" не проигрывает 4 встречи кряду

"Герта" не знает побед в 4 последних еврокубковых матчах

Луганчане никогда не играли с немецкими клубами, а вот "Герта" однажды принимала на своем поле украинский ("Металлист" – 0:0)

В 6 последних домашних поединках на евроарене берлинцы забивали не больше одного мяча

Ориентировочные составы на игру:

"Герта": Крафт – Пекарик, Лангкамп, Штарк, Платтенхардт, Штарк, Шельбред, Вайзер, Лацаро, Калу, Зельке.

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Андриевский, Харатин, Силас, Караваев, Лунев, Юри.

Прогноз на матч "Герта" – "Заря":

"Герта" считается сугубо домашней командой, но и на своем поле в последних матчах берлинцы не выглядят убедительно. "Заря" выйдет на поле "Олимпиаштадиума" предельно мотивированной. Луганчане имеют прекрасные шансы на выход из группы. "Герта" же, как правило, оптимального состава в еврокубковых встречах не выставляет.

Но, несмотря на это, букмекеры отдают предпочтение в этом матче немецкой команде. На победу "Герты" в среднем предлагается коэффициент – 1.65. Успех гостей оценивается в 5.50 баллов. На ничью коэффициент равен 3.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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