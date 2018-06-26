Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Исландия – Хорватия

Стадион: "Ростов Арена" (Ростов, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Все взгляды тринадцатого игрового дня на Чемпионате Мира будут направлены на группу "D", ведь именно в ней сейчас сохраняется одна из главных интриг группового этапа – выйдут ли Месси и компания в плей-офф. Но это дело немного другого конкретного матча. Если брать общую ситуацию, то вторую путевку в плей-офф от квартета "D" в 1/8 финала претендуют сразу 3 сборные, одна из которых и сыграет в нашей встрече. Речь идет об Исландии, ведь Хорватия уже забронировала себе место в плей-офф и на 99% отправится туда с первого места.

А вот с Исландией дела обстоят немного сложнее. Дело в том, что расклады в квартете совершенно не в ее пользу. Нигерия, которая идет второй, имеет в активе 3 очка, а у подопечных Хадльгримссона и Аргентины по одному баллу. Как бы не закончилась встреча "африканских бразильцев" и "бело-голубых", Исландии все равно нужно побеждать Хорватию и делать это с как можно большим счетом. Ведь если и Аргентина, и Исландия свои матчи выиграют, то будет считаться разница забитых и пропущенных. Пока что в этом компоненте сильнее викинги, но кто знает на что будет способна команда Сампаоли, если ее прижать к стене. С другой стороны, ничья Нигерии и Аргентины тоже устроит Исландию в случае ее собственной победы над "шашечными", но тогда забивать придется действительно много, ведь "суперорлы" имеют +2 перед викингами в графе "разница мячей". Любой другой исход Исландию не устроит. Потеря очков отправить эту сборную домой, как и победа Нигерии.

Хорватии же практически ничего не нужно. "Шашечные", после блистательной победу над Аргентиной (3:0), на 99% решили вопрос выхода с первого места, а тренер Златко Далич даже заявил, что в матче с викингами некоторые ключевые игроки будут отдыхать на лавочке. Это ли не шанс Исландии?

Исландия и Хорватия – недавние соперники. Впервые эти сборные встретились между собой в 2005 году в отборе на Чемпионат Мира в Германии. Тогда "шашечные" оказались намного сильнее и выиграли 2 матча группового этапа с общим счетом 7:1. Всего команды сыграли между собой 6 матчей и все они состоялись в отборах на мундиали. Все помнят сенсационный проход викингов в плей-офф отбора на Чемпионат Мира 2014. Так вот, тогда Исландию остановила именно Хорватия, сыграв с ними 0:0 и 2:0. Еще свежее в памяти нынешняя отборочная кампания, где эти сборные сошлись между собой на групповом этапе. Там-то подопечные Хадльгримссона и одержали свою первую победу над "шашечными", забив в Рейкьявике один безответный гол. Хотя в первом круге викинги уступили 2:0.

Исландцы имеют опыт победы над хорватами, но сегодня случай будет немного иной. Тогда "шашечные" старались бежать вперед и раскрывались, ведь им тоже нужна была победа. А теперь они находятся в выгодном положении вряд ли будут лезть вперед. Скорее всего, хорваты предпочтут, чтобы викинги сами полезли вперед за победой, и попробуют подловить их на ошибках и контратаках. В любом случае, Исландия не имеет вариантов – или победа, или вылет. Так что атаковать придется. Вот и посмотрим, как подопечные Златко Далича воспользуются таким положением парней из маленького острова.

Интересные факты перед противостоянием Хорватии и Исландии

Хорватия и Исландия еще ни разу не встречались между собой на Чемпионатах Мира. Все их матчи прошли в рамках отбора на мундиали. В шести встречах 4 раза удачливыми оказались "шашечные", еще по разу победу одержали викинги и была зафиксирована ничья.

Хорватия выиграла 4 из 5 встреч против европейских (!) команд на Чемпионатах Мира. Единственное поражение случилось в полуфинале мундиаля 1998 в матче против Франции (2:1).

В последний раз дебютант Чемпионата Мира выходил из группы на Чемпионате Мира в 2010 году. Тогда это сделала сборная Словакии. Исландия имеет шанс повторить этот успех.

До Чемпионата Мира в России Хорватия лишь раз добивалась двух подряд побед без пропущенных голов. Это было в 1998 году (Румыния – 1:0, Германия – 3:0). Однако, "шашечные" еще никогда не добывали три подряд "сухих" победы на мундиале. Если сегодня они не пропустят от Исландии – это будет новый рекорд для страны.

В последних 10 матчах Исландия одержала лишь 2 победы. Последний раз подопечные Хадльгримссона выигрывали 14 января в матче против Индонезии (4:1).

В последних 10 матчах Хорватия проиграла лишь дважды. Последний раз подопечные Далича были биты 3 июня в матче против Бразилии (2:0).

Ориентировочные составы

Исландия: Халльдорсон – Севарссон, Анарсон, Сигурдссон Р., Магнуссон - Гисласон, Гунарссон, Сигурдссон Г., Бьярнасон - Бёдварссон, Финбогассон.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Чорлука, Пиварич – Ракитич, Ковачич – Перишич, Модрич, Пьяца – Крамарич.

Прогноз на матч

Предматчевые расклады говорят о том, что, скорее всего, Хорватия не будет лезть в атаку всеми силами, но и забить подопечным Хадльгримссона так просто не даст. Чтобы победить, викингам придется использовать свои моменты на максимум и стараться добыть побольше стандартов, ведь любой аут, угловой или штрафной – это хороший шанс для исландцев. Учитывая все это, закономерным результатом матча станет ничья с небольшим количеством голов.

Букмекеры дают немного другие расклады. Самым вероятным исходом встречи считается победа Хорватии – коэффициент 2,2. Ничья и победа Исландии оцениваются примерно одинаково – 3,5 и 3,6 соответственно.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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