Последний шанс Конте: "Челси" принимает на своем поле худшую команду АПЛ
"Челси" – "Вест Бромвич"
Стадион: "Стэмфорд Бридж"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Ли Мэйсон
"Челси" и "Вест Бромвич" закрывают программу 27 тура АПЛ матчем на "Стэмфорд Бридж". В последнее время ходило немало разговоров о будущем тренера "аристократов" Антонио Конте. Синие разгромно проиграли не самым сильным "Борнмуту" и "Уотфорду" из-за чего кресло под итальянцем зашаталось. В английской прессе начали появляться имена возможных приемников, наиболее вероятным кандидатом назывался Луис Энрике. В руководстве "Челси" опровергли информацию о смене тренера, но если в скором времени результаты не улучшатся, Конте лишится работы. Поражение (или даже ничья) в матче с худшей командой АПЛ вполне может стать последней каплей.
"Челси" неудачно начал 2018 год, выиграв только одну игру из пяти. Помимо поражений от "Борнмута" и "Уотфорда", синие сыграли вничью с "Арсеналом" и "Лестером", из-за чего пошатнулись их позиции в чемпионате. Лондонский клуб не только отпустил "Манчестер Юнайтед", но и оказался позади "Ливерпуля". Еще несколько подобных игр, и "Челси" может лишиться даже четвертого места, так как "Тоттенхэм" уже рядом, "шпоры" набрали хорошую форму и настроены на попадание в Лигу чемпионов. У "Челси" же наблюдаются проблемы в атаке. На одном Азаре далеко не уедешь, Мората получил травму, Бачуайи отдали в аренду, а Жиру пока никак не проявил себя. Другие игроки атаки также действуют не лучшим образом.
"Вест Бромвич" – последняя команда чемпионата. "Дрозды" отстают от спасительного места на семь очков и вполне вероятно следующий сезон начнут в Чемпионшипе. Чтобы избежать вылета, им необходимо срочно улучшать свою игру, так как в концовке предстоит сыграть против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", которые будут бороться за Лигу чемпионов, набрать очки в этих встречах будет невероятно сложно. При этом и в матчах с равными командами "Вест Бромвич" в большинстве своем не показывал футбол высокого уровня.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 137 игр: 59 побед у "Челси", 43 – у "Вест Бромвича", 35 ничьих.
В матче первого круга "Челси" выиграл у "Вест Бромвича" 4:0
"Вест Бромвич" последний раз побеждал на "Стэмфорд Бридж" в 1983 году.
Обе команды в 2018 году выиграли лишь одну игру из пяти.
Ориентировочные составы:
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Жиру.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Брант, Барри, Гиббс, Родригес, Старридж.
Прогноз на матч:
"Челси" необходима уверенная победа в этой игре, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, наверняка хозяева поля постараются уже в первом тайме обеспечить себе необходимое преимущество в счете. "Вест Бромвич" же команда закрытая, "дрозды" не так уж часто пропускают, как для худшей команды АПЛ, у них больше проблем в атаке. Гости сосредоточат все свое внимание на обороне, не стоит ждать их у чужой штрафной, пока на табло будет гореть счет 0-0.
Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.40, на ничью – 4.60, на "Вест Бромвич" – 8.30.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дрогба расхвалил Салаха
-
Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"
-
Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда
-
"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей
-
Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"
-
Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"
-
Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
-
Гюндоган раскритиковал Бундеслигу
-
"Атлетико" нашел замену Гризманну
-
Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"
-
Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"
-
Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
-
Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
-
Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон
-
Неймар опубликовал фото эротического характера
-
Жиру получил травму головы
-
Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы
-
Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"
-
"Интер" потерял Миранду
-
Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20