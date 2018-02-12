Последний шанс Конте: "Челси" принимает на своем поле худшую команду АПЛ

Теги челсивест бромвич альбион

Последний шанс Конте: "Челси" принимает на своем поле худшую команду АПЛ"Челси" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Ли Мэйсон

"Челси" и "Вест Бромвич" закрывают программу 27 тура АПЛ матчем на "Стэмфорд Бридж". В последнее время ходило немало разговоров о будущем тренера "аристократов" Антонио Конте. Синие разгромно проиграли не самым сильным "Борнмуту" и "Уотфорду" из-за чего кресло под итальянцем зашаталось. В английской прессе начали появляться имена возможных приемников, наиболее вероятным кандидатом назывался Луис Энрике. В руководстве "Челси" опровергли информацию о смене тренера, но если в скором времени результаты не улучшатся, Конте лишится работы. Поражение (или даже ничья) в матче с худшей командой АПЛ вполне может стать последней каплей.

"Челси" неудачно начал 2018 год, выиграв только одну игру из пяти. Помимо поражений от "Борнмута" и "Уотфорда", синие сыграли вничью с "Арсеналом" и "Лестером", из-за чего пошатнулись их позиции в чемпионате. Лондонский клуб не только отпустил "Манчестер Юнайтед", но и оказался позади "Ливерпуля". Еще несколько подобных игр, и "Челси" может лишиться даже четвертого места, так как "Тоттенхэм" уже рядом, "шпоры" набрали хорошую форму и настроены на попадание в Лигу чемпионов.  У "Челси" же наблюдаются проблемы в атаке. На одном Азаре далеко не уедешь, Мората получил травму, Бачуайи отдали в аренду, а Жиру пока никак не проявил себя. Другие игроки атаки также действуют не лучшим образом.

"Вест Бромвич" – последняя команда чемпионата. "Дрозды" отстают от спасительного места на семь очков и вполне вероятно следующий сезон начнут в Чемпионшипе. Чтобы избежать вылета, им необходимо срочно улучшать свою игру, так как в концовке предстоит сыграть против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", которые будут бороться за Лигу чемпионов, набрать очки в этих встречах будет невероятно сложно. При этом и в матчах с равными командами "Вест Бромвич" в большинстве своем не показывал футбол высокого уровня.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 137 игр: 59 побед у "Челси", 43 – у "Вест Бромвича", 35 ничьих.

В матче первого круга "Челси" выиграл у "Вест Бромвича" 4:0

"Вест Бромвич" последний раз побеждал на "Стэмфорд Бридж" в 1983 году.

Обе команды в 2018 году выиграли лишь одну игру из пяти.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Жиру.

"Вест Бромвич":  Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Брант, Барри, Гиббс, Родригес, Старридж.

Прогноз на матч:

"Челси" необходима уверенная победа в этой игре, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, наверняка хозяева поля постараются уже в первом тайме обеспечить себе необходимое преимущество в счете. "Вест Бромвич" же команда закрытая, "дрозды" не так уж часто пропускают, как для худшей команды АПЛ, у них больше проблем в атаке. Гости сосредоточат все свое внимание на обороне, не стоит ждать их у чужой штрафной, пока на табло будет гореть счет 0-0.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.40, на ничью – 4.60, на "Вест Бромвич" – 8.30.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов