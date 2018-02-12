Последний шанс Конте: "Челси" принимает на своем поле худшую команду АПЛ

"Челси" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Ли Мэйсон

"Челси" и "Вест Бромвич" закрывают программу 27 тура АПЛ матчем на "Стэмфорд Бридж". В последнее время ходило немало разговоров о будущем тренера "аристократов" Антонио Конте. Синие разгромно проиграли не самым сильным "Борнмуту" и "Уотфорду" из-за чего кресло под итальянцем зашаталось. В английской прессе начали появляться имена возможных приемников, наиболее вероятным кандидатом назывался Луис Энрике. В руководстве "Челси" опровергли информацию о смене тренера, но если в скором времени результаты не улучшатся, Конте лишится работы. Поражение (или даже ничья) в матче с худшей командой АПЛ вполне может стать последней каплей.

"Челси" неудачно начал 2018 год, выиграв только одну игру из пяти. Помимо поражений от "Борнмута" и "Уотфорда", синие сыграли вничью с "Арсеналом" и "Лестером", из-за чего пошатнулись их позиции в чемпионате. Лондонский клуб не только отпустил "Манчестер Юнайтед", но и оказался позади "Ливерпуля". Еще несколько подобных игр, и "Челси" может лишиться даже четвертого места, так как "Тоттенхэм" уже рядом, "шпоры" набрали хорошую форму и настроены на попадание в Лигу чемпионов. У "Челси" же наблюдаются проблемы в атаке. На одном Азаре далеко не уедешь, Мората получил травму, Бачуайи отдали в аренду, а Жиру пока никак не проявил себя. Другие игроки атаки также действуют не лучшим образом.

"Вест Бромвич" – последняя команда чемпионата. "Дрозды" отстают от спасительного места на семь очков и вполне вероятно следующий сезон начнут в Чемпионшипе. Чтобы избежать вылета, им необходимо срочно улучшать свою игру, так как в концовке предстоит сыграть против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", которые будут бороться за Лигу чемпионов, набрать очки в этих встречах будет невероятно сложно. При этом и в матчах с равными командами "Вест Бромвич" в большинстве своем не показывал футбол высокого уровня.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 137 игр: 59 побед у "Челси", 43 – у "Вест Бромвича", 35 ничьих.

В матче первого круга "Челси" выиграл у "Вест Бромвича" 4:0

"Вест Бромвич" последний раз побеждал на "Стэмфорд Бридж" в 1983 году.

Обе команды в 2018 году выиграли лишь одну игру из пяти.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Жиру.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Брант, Барри, Гиббс, Родригес, Старридж.

Прогноз на матч:

"Челси" необходима уверенная победа в этой игре, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, наверняка хозяева поля постараются уже в первом тайме обеспечить себе необходимое преимущество в счете. "Вест Бромвич" же команда закрытая, "дрозды" не так уж часто пропускают, как для худшей команды АПЛ, у них больше проблем в атаке. Гости сосредоточат все свое внимание на обороне, не стоит ждать их у чужой штрафной, пока на табло будет гореть счет 0-0.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.40, на ничью – 4.60, на "Вест Бромвич" – 8.30.

Вячеслав Горбачев

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