Последний шанс на интригу: Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер"

"Динамо" – "Шахтер"

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Виталий Романов (Днепропетровск)

Воскресным вечером в Киеве состоится большой футбол. На главной арене Украины сойдутся сильнейшие команды последних десятилетий – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча принципиальных соперников состоится в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги. Многие специалисты называют этот матч ключевым в борьбе за "золото" чемпионата. На данный момент "горняки" опережают киевлян в турнирной таблице на 7 пунктов, поэтому поражение столичного клуба фактически поставит крест на чемпионских амбициях команды Александра Хацкевича. В общем, "Динамо" нужна только победа.

Однако каким образом ее добыть? Ответ на этот вопрос мало кто может дать сейчас даже в самом киевском клубе. Команду лихорадит, вызывает вопросы как игра отдельных исполнителей, так и их профессиональное отношение к своим обязанностям на поле. Немудрено, что результаты "Динамо" в последних матчах только и заставляет вздыхать болельщиков команды. Так в чемпионате Украины киевляне не могут выиграть уже три матча кряду. И если домашнюю ничью с "Вересом" (0:0) списывали на невезение в реализации голевых моментов, выездную против "Зари" (4:4), наоборот, на везение и бойцовский дух луганчан, то на что списать безвольное поражение в Одессе (1:2) в прошлом туре? Многого ожидали от игроков "Динамо" в матче трехдневной давности против "Янг Бойз". Вот уж где действительно подопечные Александра Хацкевича должны были проявить и характер, и бойцовские качества и мастерство. Но ничего такого практически не было. И вымученная ничья едва ли удовлетворила хоть кого-нибудь. Похоже, именно сейчас уходит Ярмоленко в Дортмунд начинает ощущаться как никогда. А другого лидера попросту нет.

У "Шахтера" все с точностью наоборот. Команда работает на поле как исправный механизм, добывая победы на всех фронтах. Причем, даже потеря Дарио Срны не сильно сказалась (или вообще не сказалась) на игровом тонусе "горняков". Да, иногда команда Паулу Фонсеки добывает тяжелые победы, как, например, это было в прошлом туре против "Ворсклы" (3:2) или в последнем матче группы в Лиге чемпионов с "Фейеноордом" (2:1, но все же добывает! И это главное и принципиальное отличие "Шахтера". А все потому, что у команды поставлена игра.

После игр еврокубков игроки "Динамо" имели на два дня меньше на восстановление, нежели соперник. С большой долей вероятности в составе киевлян матч пропустят Вида и Сидорчук, что также говорит не в пользу "бело-синих".

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Шахтера":

"Динамо" не выигрывает у "Шахтера" в Киеве на протяжении трех лет

"Шахтер" победил в 9 из 10 последних матчей

"Динамо" не может выиграть в чемпионате три игры кряду

В матче первого круга киевляне переиграли "горняков" в Харькове со счетом 1:0

Ориентировочные составы на игру:

"Динамо": Коваль – Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Гармаш, Гонсалес, Мораес, Мбокани.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос, Феррейра.

Прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер":

В матче первого круга "Динамо" переиграло "Шахтер" на его поле (1:0), но то была единственная осечка "горняков" в чемпионате. Та встреча проходила на старте сезона, когда команды находились далеко от своей оптимальной формы. На данный момент донетчане визуально выглядят сильнее столичного клуба, что и должны доказать на поле.

Букмекеры отдают преимущество донецкой команде. Средний коэффициент на успех "горняков" – 1.89. Победа киевлян оценивается в 3.20 – 4.33 баллов. Что касается ничьей, то коэффициент на такой результат равен 3.35 баллам.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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