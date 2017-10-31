Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"

"Базель" – ЦСКА

Стадион: Санкт-Якоб Парк"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Московский ЦСКА после фиаско в Москве, когда армейцы ничего не смогли противопоставить "Базелю" вчистую проиграв сопернику, отправились в Швейцарию, чтобы попробовать взять реванш и сохранить некоторые шансы на выход в плей-офф. Даже если выйти в 1/8 финала не получится, удачный исход матча с "Базелем" может помочь ЦСКА в борьбе за третье место, на которое также претендует и "Бенфика".

В Москве команда Гончаренко провела матч ужасно, тренер назвал игру трусливой, ведь его команда не нанесла за весь матч ни одного удара в створ ворот. ЦСКА испытывает огромные проблемы в атаке, причем это касается в большей степени созидания. Моменты не создаются, не говоря уже о том, чтобы попытаться их реализовать. Некоторые говорят, что Гончаренко зашел в тупик, его уровень не соответствует ЦСКА, однако, стоит признать, что и уровень армейцев упал значительно. Остались лишь амбиции, память о тех временах, когда команда была флагманом российского футбола, удачно играла в еврокубках. Затем разладилось в Европе, но на старом багаже удавалось выезжать в РФПЛ, однако усиления так и не происходило, команда несла лишь потери, лидеры становились старше, их пик давно позади.

Теперь же ЦСКА уже и в чемпионате не представляет собой грозную силу. После игры с "Ростовом" (16 сентября), армейцы забили в РФПЛ только один гол "Краснодару", распечатать же ворота "Динамо", "Уфы", "Зенита" и "Арсенала" так и не удалось. Туляки и вовсе действовали с позиции силы, заставив ЦСКА оборонятся, хотя стрит отметить, что армейцы играли в меньшинстве, но классные команды даже в таком состоянии обычно не позволяют себе прижиматься к воротам и играть всю игру на отбой против аутсайдеров. ЦСКА в итоге поплатился и пропустил, времени на то, чтобы отыграть не хватило, "Арсенал" был ближе ко второму мячу.

В не самом лучшем состоянии подходят армейцы к матчу с "Базелем", который может в случае победы над российским клубом, а также выигрыша "Манчестер Юнайтед" у "Бенфики", обеспечить себе место в 1/8 финала. Швейцарцев также может устроить и ничья, в таком случае их выход в плей-офф, скорее всего, просто будет отложен. В этом аспекте ЦСКА находится в заведомо проигрышной ситуации, армейцам необходимо побеждать, идти в атаку, а вот соперник может отсидеться в обороне и сыграть в своей излюбленной манере, разрывая оборонительные порядки соперника в быстрых контратаках. Именно таким образом они выиграли у "Бенфики", а также провели второй тайм против ЦСКА, армейцам они также могли забить пять мячей, моментов было достаточно.

Интересные факты противостояния:

Матч в Москве стал первым в истории противостояния ЦСКА и "Базеля".

Швейцарцы на своем поле выиграли четыре из пяти матчей против российских клубов. Проигран был только матч "Спартаку" в 1/16 финала Лиги Европы 10/11, который отыгрался со счета 2:0, забив в ответ три мяча.

ЦСКА провел в Швейцарии две игры, обе выиграл (против "Лозанны" и "Янг Бойз").

Ориентировочные составы:

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака, Петретта, Баланта, Зуффи, Ланг, Стеффен, Эльюнусси, Айети.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Миланов, Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов.

Прогноз на матч:

"Базель" – фаворит этого противостояния, игра команды выглядит более целостно, по составу швейцарцы не слабее, к тому же они играют дома. Наверняка игра будет похожа на ту, которая была в Москве.

Букмекеры предлагают на победу "Базеля" коэффициент 1.85, на ничью – 3.70, на ЦСКА – 4.70.

Вячеслав Горбачев

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